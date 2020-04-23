«Это фильм об Эго»: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики 2»

Пересмотрев с фанатами «Стражей Галактики», Джеймс Ганн принял участие в совместном просмотре сиквела. К нему присоединились Шон Ганн и Крис Пратт, которые вместе с режиссером комментировали происходящее в «Стражах Галактики 2» и рассказали несколько любопытных подробностей.

Вот что они рассказали.

Курт Рассел на площадке постоянно называл героя Пратта «Звездными войнами» вместо Звездного Лорда.

«Это фильм об Эго. С большой буквы „Э“ о персонаже и с маленькой „э“ — о настоящих препятствиях для каждого из наших героев».

В сиквеле Ганн хотел очеловечить Небулу, которая в первом фильме была стопроцентной злодейкой. Для этого он решил рассказать о Гаморе и Небуле как о сестрах, что, по его словам, редко встречается в блокбастерах.

Большое влияние на визуальный стиль фильма оказал «Флэш Гордон» 1980 года.

«Флэш Гордон» Маленькие существа из сцены с титрами — орлони. Они появлялись и в первом фильме и, по сути, являются кем-то вроде тараканов/крыс, распространившихся по всей галактике.

«Обожаю все, что Пом Клементьефф делает в фильме. Она была рождена для роли Мантис, и не могу представить, чтобы ее сыграл кто-то другой (не терпится показать вам, что с ней произойдет дальше)».

Пом Клементьефф На создание сцены с танцующим малышом Грутом, движения для которого записал Ганн, потребовалось больше двух лет.

Финальный монолог Питера Квилла над телом Йонду постоянно прерывался храпом Майкла Рукера , который лежал в гробу.

Майкла Рукера Ганн сделал много разных сцен после титров, потому что устал от расспросов про сцены после титров.

«Малыш Грут атаковал Дракса весь фильм, но в финале решил пойти именно к нему, потому что на самом деле любит его больше других».

Ракета сделал бомбу с двумя кнопками вместо одной, потому что у нее было несколько разных предназначений.

Эго рассказал об убийстве матери Квилла по двум причинам: 1) он устал быть один и впервые встретил существо, равное ему; 2) он недооценил Квилла и решил, что тот, как и сам Эго до этого, сможет предать своих друзей и возлюбленную.

В сцене с останками детей Эго скрыта масса пасхалок, уверяет режиссер.

«Обожаю „Brandy“, но эта песня всегда мне казалась очень мрачной. Я хотел, чтобы Эго манипулировал эго Квилла через его любовь к поп-культуре».

Битва между Гаморой и Небулой напрямую основана на сцене с самолетом из триллера «На север через северо-запад»

В Marvel никто ничего не сказал против сцен с телами в вакууме или робоборделем. Студия практически не вмешивалась в производство.

Самой сложной сценой для съемок оказалась та, где Эго рассказывает свою историю. В ней было слишком много экспозиции и объяснений.

«Реакция Дэйва Батисты на неплохой пенис Эго заставила меня упасть с кресла от смеха».

Дэйва Батисты Съемки в «Стражах Галактики 2» помогли Пратту пережить смерть своего отца.

Во время съемок финальной драки с Эго Пратт временно потерял сознание: он упал с высоты 4,5 метра и ударился головой.

Радостный крик Краглина в финале вдохновлен криком Кристофера Ллойда в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» .

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Параллельно он рекомендует к просмотру фильмы (о путешествиях во времени, боевики, сиквелы) и сериалы.