«Это фильм об Эго»: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики 2»

Пересмотрев с фанатами «Стражей Галактики», Джеймс Ганн принял участие в совместном просмотре сиквела. К нему присоединились Шон Ганн и Крис Пратт, которые вместе с режиссером комментировали происходящее в «Стражах Галактики 2» и рассказали несколько любопытных подробностей.
Вот что они рассказали.
- Курт Рассел на площадке постоянно называл героя Пратта «Звездными войнами» вместо Звездного Лорда.
- «Это фильм об Эго. С большой буквы „Э“ о персонаже и с маленькой „э“ — о настоящих препятствиях для каждого из наших героев».
- В сиквеле Ганн хотел очеловечить Небулу, которая в первом фильме была стопроцентной злодейкой. Для этого он решил рассказать о Гаморе и Небуле как о сестрах, что, по его словам, редко встречается в блокбастерах.
- Большое влияние на визуальный стиль фильма оказал «Флэш Гордон» 1980 года.
- Маленькие существа из сцены с титрами — орлони. Они появлялись и в первом фильме и, по сути, являются кем-то вроде тараканов/крыс, распространившихся по всей галактике.
- «Обожаю все, что Пом Клементьефф делает в фильме. Она была рождена для роли Мантис, и не могу представить, чтобы ее сыграл кто-то другой (не терпится показать вам, что с ней произойдет дальше)».
- На создание сцены с танцующим малышом Грутом, движения для которого записал Ганн, потребовалось больше двух лет.
- Финальный монолог Питера Квилла над телом Йонду постоянно прерывался храпом Майкла Рукера, который лежал в гробу.
- Ганн сделал много разных сцен после титров, потому что устал от расспросов про сцены после титров.
- «Малыш Грут атаковал Дракса весь фильм, но в финале решил пойти именно к нему, потому что на самом деле любит его больше других».
- Ракета сделал бомбу с двумя кнопками вместо одной, потому что у нее было несколько разных предназначений.
- Эго рассказал об убийстве матери Квилла по двум причинам: 1) он устал быть один и впервые встретил существо, равное ему; 2) он недооценил Квилла и решил, что тот, как и сам Эго до этого, сможет предать своих друзей и возлюбленную.
- В сцене с останками детей Эго скрыта масса пасхалок, уверяет режиссер.
- «Обожаю „Brandy“, но эта песня всегда мне казалась очень мрачной. Я хотел, чтобы Эго манипулировал эго Квилла через его любовь к поп-культуре».
- Битва между Гаморой и Небулой напрямую основана на сцене с самолетом из триллера «На север через северо-запад»
- В Marvel никто ничего не сказал против сцен с телами в вакууме или робоборделем. Студия практически не вмешивалась в производство.
- Самой сложной сценой для съемок оказалась та, где Эго рассказывает свою историю. В ней было слишком много экспозиции и объяснений.
- «Реакция Дэйва Батисты на неплохой пенис Эго заставила меня упасть с кресла от смеха».
- Съемки в «Стражах Галактики 2» помогли Пратту пережить смерть своего отца.
- Во время съемок финальной драки с Эго Пратт временно потерял сознание: он упал с высоты 4,5 метра и ударился головой.
- Радостный крик Краглина в финале вдохновлен криком Кристофера Ллойда в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».
Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Параллельно он рекомендует к просмотру фильмы (о путешествиях во времени, боевики, сиквелы) и сериалы.
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