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Трейлер сериала «Великая»: Эль Фаннинг спасает Россию от тиранического Николаса Холта

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Тони МакНамара, номинант премии «Оскар» за сценарий «Фаворитки», решил в своем стиле рассказать об отношениях российского императора Петра III (Николас Холт) и его молодой жены (Эль Фаннинг) в сериале «Великая». Проект явно не отличается исторической точностью (и даже признается в этом в трейлере), зато обещает массу веселых моментов.

Молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III. Она принимает православие и готова поддерживать супруга в любой ситуации. Но вскоре понимает, что Петр — человек взбалмошный и эгоистичный. Разочаровавшись в царственном супруге, София планирует лично исправить ситуацию и взять управление страной в свои руки.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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