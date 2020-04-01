Трейлер сериала «Великая»: Эль Фаннинг спасает Россию от тиранического Николаса Холта

Тони МакНамара, номинант премии «Оскар» за сценарий «Фаворитки», решил в своем стиле рассказать об отношениях российского императора Петра III (Николас Холт) и его молодой жены (Эль Фаннинг) в сериале «Великая». Проект явно не отличается исторической точностью (и даже признается в этом в трейлере), зато обещает массу веселых моментов.

Молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III. Она принимает православие и готова поддерживать супруга в любой ситуации. Но вскоре понимает, что Петр — человек взбалмошный и эгоистичный. Разочаровавшись в царственном супруге, София планирует лично исправить ситуацию и взять управление страной в свои руки.