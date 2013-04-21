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Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

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Студия Disney выпустила трейлер документального сериала, посвященного созданию первого сезона «Мандалорца». Проект под названием «Галерея Disney: Мандалорец» будет включать восемь частей, первая выйдет 4 мая, в Международный день «Звездных войн».

Каждый эпизод раскроет разные аспекты производства сериала. В документалку вошли интервью с режиссерами и актерами «Мандалорца», видео со съемочной площадки и концепт-арты, а также рассказы о новых технологиях, которые применялись на площадке.

В рамках проекта шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро проведет круглый стол, на котором обсудит с гостями наследие «Звездных войн» и Джорджа Лукаса, то, как актеры работали со своими персонажами, музыку сериала и прочие моменты, касающиеся съемок.

«Мандалорец» — первый игровой сериал во вселенной «Звездных войн». Он рассказывает о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон «Мандалорца» выйдет этой осенью, но, по слухам, Джон Фавро уже разрабатывает третий для Disney+. Сюжет новых серий пока не раскрывается.

Кроме того, студия готовит еще три игровых сериала по «Звездным войнам». Это спин-оффы про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором и Кассиана Андора из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», а также безымянный проект, шоураннером которого станет Лесли Хэдланд, создательница «Жизней матрешки».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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