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Сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка» считает, что не все кинотеатры переживут пандемию

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В интервью Vulture сценарист «Таксиста» и режиссер «Дневника пастыря» Пол Шредер предположил, что кинотеатры вряд ли смогут оправиться после пандемии коронавируса. Пока большая часть залов закрыта, студии начинают отдавать предпочтение онлайн-кинотеатрам и переносить релизы на стриминг-платформы, что в итоге негативно скажется на всей индустрии, уверен кинематографист.

«Мне кажется, индустрия и так уже была на последнем издыхании, и теперь кто-то просто перекрыл кислород, — говорит Шредер. — Она вернется особым образом, как вернулись блюз-клубы и симфоническая музыка. Но она уже никогда будет столь же важной».

По мнению режиссера, в конечном счете выжить смогут только гигантские мультиплексы, да и то исключительно благодаря детским фильмам, на которые зрители ходят семьями. А вот кинотеатры средних размеров и небольшие киносети сейчас находятся в большой опасности.

«Мы знаем, что Диснейленд возобновит работу, но мы не знаем, вернутся ли фильмы», — отметил Шредер.

Перед началом повсеместной самоизоляции Шредер почти успел закончить работу над новой картиной — триллером «Шулер» с Оскаром Айзеком. Съемки ленты прекратили за пять дней до окончания, после того как одному из актеров диагностировали заражение коронавирусом. Фильм рассказывает об отставном военном, картежнике, который соглашается принять участие в турнире по покеру, чтобы отомстить полковнику армии США. Шредер признался, что выбрал тему не потому, что его сильно волнуют азартные игры, а как идеальную метафору одиночества главного героя.

«Я смотрел Мировую серию покера и сказал: „В них пустота. Это самый пустой мир. Они просто сидят по 10—12 часов в день, просчитают в голове числа, словно игроки в автоматы“, — рассказал Шредер. — Это способ перестать существовать и прикидываться, что ты все равно существуешь. Что за человек выберет подобный род занятий, чтобы не существовать, если его мучает вина? Тогда я сказал: „Разумеется, в наше время есть достаточно веский повод для вины. Это пытки в тюрьме Абу-Грейб. Мой парень был одним из истязателей. Не просто одним из них — ему нравилась его работа. Он получал удовольствие и попал в тюрьму на 8 лет“».

Сейчас Шредер продолжает работу над «Шулером» из дома — занимается монтажом отснятого материала и прочими закадровыми делами вроде подбора музыки. На данный момент неизвестно, когда картина увидит свет.

Источник: Vulture

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