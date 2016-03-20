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Вышел японский CG-мультфильм о Чебурашке и Гене. В нем герои переодеваются в панд и кроликов

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В Японии выпустили анимационную короткометражку, посвященную приключениям Чебурашки и крокодила Гены. Новый мультфильм рассказывает о первой встрече героев. Гена находит странное, но милое животное в ящике с апельсинами и называет его Чебурашкой. Чтобы стать популярными у гостей зоопарка, они начинают переодеваться в разных животных — пингвинов, кроликов и панд. В конечном счете им удается привлечь юного посетителя с помощью музыки.

Выход короткометражки приурочен к 10-летию выхода японского кукольного сериала. В отличие от оригинала, мультфильм сделан с помощью компьютерной графики, которая, тем не менее, достаточно точно повторяет кукольную анимацию. Главные роли озвучили Риэ Кугимия и Такахиро Омори.

Придуманный в 1966 году писателем Эдуардом Успенским персонаж Чебурашка стал одним из главных героев серии детских книг о крокодиле Гене и его друзьях. В 1969 году их приключения перенесли на экраны в мультфильме «Крокодил Гена» студии «Союзмультфильм», а в последующие годы было выпущено несколько продолжений.

Спустя несколько десятилетий Чебурашка стал чрезвычайно популярен в Японии. В мае 2010 года свет увидел мультсериал «Крокодил Гена», тщательно повторяющий оригинал 1969 года.

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