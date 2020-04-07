Ридли Скотт изменил финал «Гладиатора» прямо во время съемок. Он понял, что Максимус должен умереть

В беседе с Empire Рассел Кроу рассказал, что идея убить Максимуса в финале «Гладиатора» пришла режиссеру Ридли Скотту прямо во время съемочного процесса. Уже работая над картиной, Скотт осознал, что цель героя — месть за смерть жены и сына, и после этого ему нечего делать среди живых.

«Помню, Ридли подошел ко мне на площадке и сказал: „Смотри, судя по тому, к чему все идет, я не вижу причин, почему ты должен выжить. Суть этого персонажа в этом чистом акте мести за свою жену и ребенка. И как только он отомстит, что он будет делать?“ — рассказал Кроу. — А я постоянно шутил: „Да, что будет делать Максимус? Откроет **** пиццерию в Колизее?“ У него есть одна единственная цель — встретиться с женой в загробном мире и извиниться, что его не было рядом. Вот и всё».

Кроу также раскрыл, что столкнулся с неожиданной проблемой во время съемок одной из ключевых сцен фильма. Встретившись на арене Колизея с Коммодом, по вине которого погибли жена и сын Максимуса, главный герой произносит эмоциональную речь, после чего снимает шлем, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Проблема заключалась в том, что из-за шлема волосы Кроу постоянно вставали торчком.

«В шлеме было полно статического электричества, и каждый раз, когда я его снимал, мои волосы вставали дыбом, — объяснил Кроу. — Я пробовал делать это медленно, пробовал быстро, но каждый раз два волоска вставали торчком, словно я **** телепузик. Решением проблемы стал крупный план, когда я поворачиваюсь к Коммоду, в кадре только лоб и подбородок, и не видно, как на ветру колышутся волосы телепузика».

Премьера «Гладиатора» состоялась в 2000 году. Лента Скотта стала чрезвычайно популярной, заработала в прокате 457 млн долларов и возродила жанр пеплума. Картина получила 11 номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в пяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшую мужскую роль».

В ноябре 2018 года стало известно, что Скотт и студия Paramount работают над продолжением «Гладиатора». Ожидается, что героем сиквела станет подросший Люций, сын Люциллы, которого подвиг Максимуса вдохновил пойти по стопам великого воина. Питер Крэйг напишет сценарий.

Источник: Empire

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