Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет

Порекомендовав лучшие боевики, сиквелы и фильмы о путешествиях во времени, Джеймс Ганн переключился на сериалы. Режиссер опубликовал в Twitter 10 малоизвестных/непопулярных проектов, за которыми можно хорошо провести время во время карантина.

«Сериал Стива Конрада на Amazon Prime — настоящий шедевр драмы, интриги, напряжения и комедии. Если вам нравится „Лучше звоните Солу“, то этот проект вам обязательно понравится».

«Кукольное шоу для детей, созданное исключительно для взрослых, наверное, самое смешное телешоу в истории и точно не для детей и людей чувствительных. Если „Южный Парк“ вам нравится, но кажется слишком умеренным, то этот проект для вас».

«Британская криминальная драма Салли Уэйнрайт с Сарой Ланкашир в роли сержанта полиции Западного Йоркшира — это то, чем могли бы быть „C.S.I. Место преступления“ и ему подобные (чем они не являются). Человечное и захватывающее».

«Хардкорный, который порой тяжело смотреть, сериал о семье бойцов MMA, которые не могут справиться ни со своими зависимостями, ни со своими жизнями. Фрэнк Грилло, Ник Джонас, Джонатан Такер и остальной актерский состав отличные».

«До „Дэдпула“ Ретт Риз и Пол Верник создали одно из величайших реалити-шоу в истории. На экране все актеры, кроме одного парня, который думает, что принимает участие в соревновании. Первый сезон, возможно, величайший первый среди ЛЮБЫХ телепроектов».

«Я единственный человек, который видел этот сериал. Это реалити-шоу, как „Полицейские“, только действие разворачивается в Карачи, а значит, большая часть правил американских копов отсутствует. Грустное, напряженное, захватывающее».

«Команда канала Vice отправляется в разные места и занимается разными делами, и я невероятно рад отправиться вместе с ними и испытать все это, но вместе с тем я рад, что мне никуда не надо выходить. Эпизоды о Северной Корее и Либерии душераздирающие и ошеломляющие».

«Самый мейнстримовый сериал в списке, отличное качество на протяжении всех шести сезонов, что в наши дни практически нереально. Сохраняет дух рассказа Элмора Леонарда, на котором он основан, добавляет элементы вестерна, с отличными работами Тимоти Олифанта и Уолтона Гоггинса».

«Величайший документальный сериал от величайшего документалиста Эррола Морриса. Каждый эпизод (они разные по хронометражу) с головой погружается в жизнь отдельного человека, с которым разговаривает Допросотрон Морриса».

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.