Тизер-постер фильма «Оторви и выбрось»: Режиссер «Папа, сдохни» готовит приключенческую комедию

«Оторви и выбрось» — фильм-погоня, новый режиссерский проект Кирилла Соколова, постановщика черной комедии «Папа, сдохни». Главные роли в картине исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев и Ольга Лапшина. Продюсерами фильма выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

В центре сюжета фильма — три поколения женщин из одной семьи, которые уже много лет воюют между собой. Так продолжается, пока однажды жизнь не заставляет их столкнуться лицом к лицу с обидами прошлого, разобраться в сложных токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Последнее будет сделать особенно сложно, а путь к прощению будет усеян драками, перестрелками и дикими животными.

«В общем, надеюсь, получится круто!» — заметил Кирилл Соколов.

Старт съемок «Оторви и выбрось» был запланирован на май 2020-го, но в связи с пандемией коронавируса производство начнется в лучшем случае в июне.

23 апреля в 20:00 вы сможете пообщаться с Кириллом Соколовым и актером Михаилом Горевым в прямом эфире Instagram КиноПоиска.

Полнометражный дебют Соколова, фильм «Папа, сдохни», остался практически не замеченным российским зрителем, но оказался чрезвычайно популярным за рубежом. На Rotten Tomatoes у проекта долгое время был 100%-ный рейтинг «свежести» (сейчас он составляет 96%). Критики хвалили картину за динамичность и острый юмор, а самого Соколова сравнивали с Гаем Ричи.