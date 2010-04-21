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Шоураннер «Жизней матрешки» займется сериалом по «Звездным войнам»

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Студия Disney начала работу над новым сериалом по вселенной «Звездных войн». В центре истории окажется женский персонаж, а само шоу описывают как «экшен-триллер с элементами боевых искусств», действие которого развернется в новом временном промежутке франшизы.

Шоураннером и сценаристом сериала станет Лесли Хэдланд, одна из создателей «Жизни матрёшки» и режиссер комедий «Любовь без обязательств» и «Холостячки». Она также сняла две серии «Чёрного понедельника» с Доном Чидлом.

Первым игровым сериалом во вселенной «Звездных войн» стал «Мандалорец» с Педро Паскалем в роли охотника за головами. Премьера второго сезона запланирована на осень этого года, но, если верить слухам, шоу Джона Фавро уже продлили на третий.

Также Disney работает над сериалом о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором. В январе проект заморозили после увольнения сценариста  Хуссейна Амини, а в начале апреля его заменил  Джоби Харольд, писавший «Меч Короля Артура» Гая Ричи.

Героем другого сериала космической саги станет Кассиан Андор — капитан разведки Альянса (Диего Луна) в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Недавно к актерскому составу шоу примкнули  Стеллан Скарсгард и Кайл Соллер.

Источник: Deadline

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