«Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон

Канал HBO официально продлил «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон. Над новыми сериями будут работать постоянные шоураннеры проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Количество эпизодов, которое подразумевает сделка, не уточняется. Первый и второй сезоны состояли из десяти серий, а в третьем их количество сократилось до восьми.

Согласно источникам THR, «Мир Дикого Запада» должен завершиться после шестого сезона. Параллельно Джой и Нолан продолжат сотрудничество с Amazon, который в прошлом году заключил с ними 150-миллионный контракт на пять лет. Сейчас пара готовит для стриминга фантастический сериал «Периферийные устройства».

Первый сезон «Мира Дикого Запада» рассказывал о восстании андроидов, которые начали понимать, что их воспоминания фальшивы, а окружающий их мир — всего лишь парк развлечений, созданный инженерами. В последних сериях роботы напали на людей, тем самым развязав в парке настоящую войну. В финале второго сезона их восстание потерпело поражение, но Долорес, одна из андроидов, смогла выбраться в мир реальных людей, прихватив с собой центральные процессоры своих соратников. В третьем сезоне действие переместилось в Лос-Анджелес.

Новые эпизоды «Мира Дикого Запада» выходят каждый понедельник и доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». Там же сейчас можно посмотреть первый и второй сезоны сериала.

Источник: THR

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