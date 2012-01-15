Прокуратура Украины завела уголовные дела на создателей проекта «Дау»

Прокуратура Украины возбудила уголовные дела по фактам пыток несовершеннолетних на съемках проекта «ДАУ. Вырождение» (ранее «ДАУ. Дегенерация»), а также по факту изготовления и распространения произведений, пропагандирующих насилие.

«По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации», — говорится на сайте генпрокуратуры Украины.

Ранее детский омбудсмен Николай Кулеба написал в Facebook, что на съемках проекта использовали младенцев-сирот из Харькова. Он также добавил, что обратился в полицию с просьбой расследовать этот эпизод.

Вскоре представители компании «Феномен-Украина», которая занималась съемками «Дау», заявили, что на площадке с младенцами находились опекуны, а сами дети никакому насилию не подвергались.

«Дау» — экспериментальный проект режиссера Ильи Хржановского, действие которого происходит в месте под названием Институт. Режиссер построил в Харькове специальный павильон-город, где актеры жили под круглосуточным наблюдением. И все для того, чтобы рассказать историю прародителя ядерной бомбы, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

Работа над лентой о жизни и карьере советского физика началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, для расчетов на съемочной площадке актерам даже выдавали советские деньги.

После премьеры в Париже создателей «Дау» неоднократно обвиняли в несоблюдении этических норм. Один из скандальных эпизодов связан с Максимом Марцинкевичем, который на съемках отрезал голову живой свинье. Эта сцена вошла в «ДАУ. Вырождение».

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Подробнее о «Дау» КиноПоиск рассказывал в материалах «Диснейленд в коммуналке» и «11 вопросов о „Дау“: Что нужно знать о проекте, вызвавшем столько скандалов».

Фильмы «ДАУ. Наташа» и «ДАУ. Вырождение» доступны для просмотра на платформе DAU Digital. В скором времени там появятся другие части проекта.

Источник: «Громадское Телевидение»

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