Twitter дня: Сравнение нарядов Джареда Лето, Эзры Миллера и других звезд на MET Gala с пельменями

Одно из популярных развлечений в сети — сравнение разных образов звезд с обычными предметами. Например, «Оскар Айзек как приставки Nintendo Switch» или «Тимоти Шаламе как города». Автор Twitter @proebaldeadline, скучающая в изоляции, решила сравнить яркие наряды знаменитостей на ежегодной вечеринке MET Gala с упаковками пельменей.
Джаред Лето
Ким Кардашьян Уэст
Леди Гага
Эзра Миллер
Лупита Нионго
Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер
Джиджи Хадид
Ирина Шейк
Сиара
Самые интересные костюмы MET Gala 2019 КиноПоиск разбирал в отдельном материале.
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