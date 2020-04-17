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Twitter дня: Сравнение нарядов Джареда Лето, Эзры Миллера и других звезд на MET Gala с пельменями

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Одно из популярных развлечений в сети — сравнение разных образов звезд с обычными предметами. Например, «Оскар Айзек как приставки Nintendo Switch» или «Тимоти Шаламе как города». Автор Twitter @proebaldeadline, скучающая в изоляции, решила сравнить яркие наряды знаменитостей на ежегодной вечеринке MET Gala с упаковками пельменей.

Джаред Лето

Ким Кардашьян Уэст

Леди Гага

Эзра Миллер

Лупита Нионго

Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер

Джиджи Хадид

Ирина Шейк

Сиара

Самые интересные костюмы MET Gala 2019 КиноПоиск разбирал в отдельном материале.

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