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На КиноПоиск HD стартовал комедийный сериал Александра Молочникова «Беезумие»

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Комедийный веб-сериал «Беезумие» Александра Молочникова — история о попытке отрепетировать спектакль в условиях самоизоляции. Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус и Аглая Тарасова сыграли проекте известных артистов, пародии на самих себя. «Беезумие» состоит из восьми коротких, по 15—20 минут, эпизодов, которые будут выходить только на КиноПоиск HD. Первая серия уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре.

По сюжету сериала, модный московский постановщик Александр Молочников горит желанием поставить новый спектакль. Осуществлению грандиозных планов мешает вынужденная самоизоляция, из-за которой актеры сидят по домам, а сам режиссер застрял за границей. Молочников не намерен сдаваться и предлагает актерам репетировать постановку дистанционно, чтобы по завершении изоляции сразу выйти на сцену. Режиссеру начинает казаться, что все идет по плану, но ситуация быстро выходит из-под контроля.

Александр Матвеев («Слуга народа») написал сценарий на основе идеи Александры Ремизовой («Триггер»), которая выступила креативным продюсером сериала.

«Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома, — говорит о проекте Молочников. — Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать, репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны».

Смотрите первый эпизод «Беезумия» на КиноПоиск HD прямо сейчас.

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