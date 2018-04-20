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Джоан Роулинг, Джеймс Ганн, Брет Истон Эллис и другие назвали свои идеальные фильмы

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В Twitter набирает популярность флэшмоб «Пять идеальных фильмов» (#FivePerfectMovies). Как и следует из названия, участники выбирают пять проектов, которые сами считают идеальными. Точных критериев для отбора нет, а объяснять свой выбор не требуется. Свои пять фильмов назвали несколько знаменитостей, но режиссер Джеймс Ганн пошел дальше и подробно изложил, что именно он считает «идеальным фильмом».

«Что такое „идеальный фильм“? Для меня идеальный фильм может отличаться от любимого фильма или потрясающего фильма. Идеальный фильм это тот, который поет от начала до конца без очевидных ошибок, сюжетных или художественных. Лишенный логических просчетов».

«Например, „Хороший, плохой, злой“ — один из моих самых любимых фильмов. Но странный переход в эпизодах с Гражданской войной вредит идеальному течению фильма. Лучшие моменты в нем могут быть лучше, чем, скажем, в „Бэйбе“, который для меня идеален, но сам фильм не идеален».

«По такому же принципу, „Уходя в отрыв“ довольно чудесный фильм, если бы не гомофобская (и невероятно тупая) шутка по мытье шаров с геем в боулинге в середине фильмы, которая не дает фильму стать идеальным, даже если он мне нравится больше, чем многие „идеальные“ фильмы».

«„В поисках утраченного ковчега“ — практически идеален. Но тот факт, что Инди ничего не добивается в фильме (в том смысле, что без его участия история закончилась бы точно также — нацисты открывают ящик Пандоры и плавятся), не дает ему стать идеальным».

«„Назад в будущее“ КАЖЕТСЯ неидеальным (почему мама и папа не вспомнили Марти?), но я бы поспорил, что это идеальный фильм, потому что есть причины, почему в принципе так могло произойти (время защищает себя и т.д.). Или может я просто в отрицании. Кто знает».

Свои идеальный фильмы Ганн назвал дважды:

«День сурка»
«Прокол»
«Бэйб»
«После работы»
«Зеленая комната».

«Опять-таки, мне кажется люди используют этот хэштег не так, как я, но я так вижу. Вот еще пять идеальных фильмов: 1) „Назад в будущее“, 2) „Китайский квартал“, 3) „Расёмон“, 4) „Вечное сияние чистого разума“, 5) „Нечто“».

Дж. К. Роулинг

«Квартира»
«Зодиак»
«Крестный отец»
«В джазе только девушки»
«Это — Spinal Tap»

Брет Истон Эллис

«Китайский квартал»
«Инопланетянин»
«Крестный отец»
«Манхэттен»
«Молчание ягнят»

Элизабет Бэнкс

«„Красотка“, „Крепкий орешек“, „Амадей“, „Настоящая любовь“, „Назад в будущее“. Но пять — это слишком мало и в голову сразу пришло еще несколько фильмов».

Ли Уоннелл

«Нечто»
«Семь»
«Инопланетянин»
«Безумный Макс 2»
«На игле»

Шон Ганн

«Шерлок младший»
«Челюсти»
«Китайский квартал»
«Кабаре»
«Бэйб»

Сэм Эсмейл

«Социальная сеть»
«Назад в будущее»
«Молчание ягнят»
«Непрощенный»
«Семейка Тененбаум»

КиноПоиск также не остался в стороне:

«Побег из Шоушенка»
«Зеленая миля»
«Форрест Гамп»
«Список Шиндлера»
«1+1»

С выбором других людей можно ознакомится в Twitter по хэштегу #FivePerfectMovies.

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