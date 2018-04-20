Джоан Роулинг, Джеймс Ганн, Брет Истон Эллис и другие назвали свои идеальные фильмы

В Twitter набирает популярность флэшмоб «Пять идеальных фильмов» (#FivePerfectMovies). Как и следует из названия, участники выбирают пять проектов, которые сами считают идеальными. Точных критериев для отбора нет, а объяснять свой выбор не требуется. Свои пять фильмов назвали несколько знаменитостей, но режиссер Джеймс Ганн пошел дальше и подробно изложил, что именно он считает «идеальным фильмом».
Свои идеальный фильмы Ганн назвал дважды:
Дж. К. Роулинг
Брет Истон Эллис
Элизабет Бэнкс
Ли Уоннелл
Шон Ганн
Сэм Эсмейл
КиноПоиск также не остался в стороне:
С выбором других людей можно ознакомится в Twitter по хэштегу #FivePerfectMovies.
Дарим подписку КиноПоиск HD на 45 дней всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями «Яндекс.Плюс» — это «Яндекс.Музыка» без ограничений, скидки в «Яндекс.Такси» и другие преимущества. Активировать здесь.