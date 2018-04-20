Джоан Роулинг, Джеймс Ганн, Брет Истон Эллис и другие назвали свои идеальные фильмы

В Twitter набирает популярность флэшмоб «Пять идеальных фильмов» (#FivePerfectMovies). Как и следует из названия, участники выбирают пять проектов, которые сами считают идеальными. Точных критериев для отбора нет, а объяснять свой выбор не требуется. Свои пять фильмов назвали несколько знаменитостей, но режиссер Джеймс Ганн пошел дальше и подробно изложил, что именно он считает «идеальным фильмом».

What is a & quot; Perfect Film& quot;? For me, a perfect film can be different from a favorite film, or a great film. A perfect film is something that sings from start to finish with no obvious mistakes, whether they be aesthetic or structural. There are no logical lapses. #FivePerfectMovies & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020 «Что такое „идеальный фильм“? Для меня идеальный фильм может отличаться от любимого фильма или потрясающего фильма. Идеальный фильм это тот, который поет от начала до конца без очевидных ошибок, сюжетных или художественных. Лишенный логических просчетов».

For instance, The Good, The Bad, and The Ugly is one of my all time favorite movies. But the weird shift in the civil war section harms the perfect flow of the film. The highs might be higher than a movie like, say, Babe, which is to me perfect, but it& #39; s not perfect. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020 «Например, „Хороший, плохой, злой“ — один из моих самых любимых фильмов. Но странный переход в эпизодах с Гражданской войной вредит идеальному течению фильма. Лучшие моменты в нем могут быть лучше, чем, скажем, в „Бэйбе“, который для меня идеален, но сам фильм не идеален».

Likewise, the film Breaking Away is pretty wonderful, but the homophobic (and incredibly dumb) washing-my-balls joke with the gay bowler in the middle of the movie stops it from being perfect, even if I like it more overall then many & quot; perfect& quot; films. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020 «По такому же принципу, „Уходя в отрыв“ довольно чудесный фильм, если бы не гомофобская (и невероятно тупая) шутка по мытье шаров с геем в боулинге в середине фильмы, которая не дает фильму стать идеальным, даже если он мне нравится больше, чем многие „идеальные“ фильмы».

Raiders of the Lost Ark is almost perfect. But the fact that Indy accomplishes nothing in the movie (that is, if he was never involved at all, the story would have the same exact climactic moment — the Nazis would open pandora& #39; s box and melt) stops it from being perfect. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020 « „В поисках утраченного ковчега“ — практически идеален. Но тот факт, что Инди ничего не добивается в фильме (в том смысле, что без его участия история закончилась бы точно также — нацисты открывают ящик Пандоры и плавятся), не дает ему стать идеальным».

Back to the Future SEEMINGLY could be imperfect (why don& #39; t Mom and Dad remember Marty?), but I would still argue it& #39; s a perfect film because there are reasons why this could conceivably be the case (time protects itself from unraveling, etc). Or maybe I& #39; m in denial. Who knows. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020 « „Назад в будущее“ КАЖЕТСЯ неидеальным (почему мама и папа не вспомнили Марти?), но я бы поспорил, что это идеальный фильм, потому что есть причины, почему в принципе так могло произойти (время защищает себя и т.д.). Или может я просто в отрицании. Кто знает».

Свои идеальный фильмы Ганн назвал дважды:

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