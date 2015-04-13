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Видео со съемок «Дэдпула 2»: Джош Бролин репетирует драку с каскадером

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Джош Бролин опубликовал в Instagram видео со съемочной площадки боевика «Дэдпул 2». Актер решил вспомнить, как он вместе с командой каскадеров репетировал драку в тюрьме для мутантов. «Развлекаемся с разными сценами с командой каскадеров „Дэдпула 2“, — написал Бролин под роликом. — Прекрасная и самая самоотверженная группа профессионалов. Парни и девчонки, которые требовали, чтобы я отказался от пончика и добился высоких стандартов для себя. Kudos, братья и сестры».

Бролин сыграл в «Дэдпуле 2» Кейбла, пришельца из будущего. Он прибыл в прошлое, чтобы убить человека, который в итоге превратится в опасного злодея и станет причиной смерти его семьи. Однако на пути Кейбла встает Дэдпул, который спутывает ему все планы.

После слияния Fox/Disney Дэдпул вместе с Кейблом и другими персонажами перешли к Marvel. Никакой точной информации о будущем Дэдпула в популярной киновселенной пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox, а впоследствии источники утверждали, что его представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

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