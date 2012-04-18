Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» завершились до начала массового карантина

Отвечая на вопрос подписчика в Twitter, шоураннер сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган рассказал, что работа над вторым сезоном идет по плану. По его словам, они успели закончить съемочный процесс, прежде чем производство было повсеместно заморожено в связи с пандемией коронавируса.
Как и в случае первого сезона, у продолжения будет литературная основа. «Призраки особняка Блай» будут сняты по мотивам мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку.
Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение?
«Поворот винта» — классический пример ненадежного рассказчика, когда читатель сам до конца не уверен, где правда, а где вымысел. На данный момент неизвестно, какие элементы оригинала сохранит Флэнеган в «Призраках особняка Блай».
Виктория Педретти, Генри Томас и Катрин Паркер вернутся во втором сезоне в новых ролях. Присоединились к актерскому составу проекта Рахул Коли, Т’Ниа Миллер, Амелия Ив и Бенджамин Эйнсуорт.
Первый сезон «Призраков дома на холме», адаптация знаменитого произведения Ширли Джексон, вышел на Netflix 12 октября 2018-го. Благодаря нелинейному повествованию, сильной драме и хорошему психологизму проект стал чрезвычайно популярным и попал во многие списки лучших сериалов года.
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