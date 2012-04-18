КиноПоиск

Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» завершились до начала массового карантина

Обсудить0

Отвечая на вопрос подписчика в Twitter, шоураннер сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган рассказал, что работа над вторым сезоном идет по плану. По его словам, они успели закончить съемочный процесс, прежде чем производство было повсеместно заморожено в связи с пандемией коронавируса.

«Работа идет отлично. Придерживаясь графика, мы завершили съемки до закрытия производства, и команда постпродакшена теперь работает из дома. Сериал получается чудесный. Я им чрезвычайно доволен. На данный момент нет причин думать, что его перенесут. Netflix объявит дату релиза, когда будет готов».

Как и в случае первого сезона, у продолжения будет литературная основа. «Призраки особняка Блай» будут сняты по мотивам мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку.

Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение?

«Поворот винта» — классический пример ненадежного рассказчика, когда читатель сам до конца не уверен, где правда, а где вымысел. На данный момент неизвестно, какие элементы оригинала сохранит Флэнеган в «Призраках особняка Блай».

Виктория ПедреттиГенри Томас и Катрин Паркер вернутся во втором сезоне в новых ролях. Присоединились к актерскому составу проекта Рахул КолиТ’Ниа Миллер, Амелия Ив и Бенджамин Эйнсуорт.

Первый сезон «Призраков дома на холме», адаптация знаменитого произведения Ширли Джексон, вышел на Netflix 12 октября 2018-го. Благодаря нелинейному повествованию, сильной драме и хорошему психологизму проект стал чрезвычайно популярным и попал во многие списки лучших сериалов года.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Lucasfilm начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец»

Lucasfilm начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец»

Сегодня, 08:485
Трейлер сериала «Голливуд»: Райан Мёрфи рассказывает тайную историю «фабрики грез»

Трейлер сериала «Голливуд»: Райан Мёрфи рассказывает тайную историю «фабрики грез»

Вчера4
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
КиноПоиск HD

Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

Вчера9
HBO Max выпустит сериалы по мотивам «Сияния» и «Темной Лиги справедливости»

HBO Max выпустит сериалы по мотивам «Сияния» и «Темной Лиги справедливости»

18 апреля12

Главное сегодня

ТестКакой вы киногерой на карантине?

Сегодня11
Какой вы киногерой на карантине?
Видео со съемок «Дэдпула 2»: Джош Бролин репетирует драку с каскадером

Видео со съемок «Дэдпула 2»: Джош Бролин репетирует драку с каскадером

час назад0
Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» завершились до начала массового карантина

Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» завершились до начала массового карантина

час назад2
«Звоните ДиКаприо!»: Самый смелый и актуальный российский сериал
В предыдущих сериях

Подкаст«Звоните ДиКаприо!»: Самый смелый и актуальный российский сериал

Вчера9
Что смотреть онлайн, если все надоело. Подборка самого неожиданного
Выбор редакции

Что смотреть онлайн, если все надоело. Подборка самого неожиданного

Вчера9
Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы
Бюро находок

Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

2 часа назад1
Сценаристы «Венома» напишут адаптацию манги «Ванпанчмен»

Сценаристы «Венома» напишут адаптацию манги «Ванпанчмен»

Сегодня, 10:073
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт