Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

Instagram-аккаунт lynch_holding_ur_fav_movie отличается простотой и лаконичностью. Каждый пост дает именно то, что обещает название аккаунта, — фото Дэвида Линча, который держит разные любимые фильмы подписчиков. И все. Фотография режиссера одна и та же, меняется только фильм. Плюс краткое описание сюжета.
«Битлджус»
«Кролик Джоджо»
«Бабадук»
«Клерки»
«Человек-паук 2»
«Заражение»
«Мстители: Финал»
«Твин Пикс»
«Мой сосед Тоторо»
«Зловещие мертвецы»
«Бёрдмэн»
«Антихрист»
«Выходной день Ферриса Бьюллера»
Линч, как и многие другие в мире, сейчас находится в карантине. Время в изоляции режиссер проводит за изготовлением ламп и медитацией.
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.