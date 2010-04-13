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Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

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Instagram-аккаунт lynch_holding_ur_fav_movie отличается простотой и лаконичностью. Каждый пост дает именно то, что обещает название аккаунта, — фото Дэвида Линча, который держит разные любимые фильмы подписчиков. И все. Фотография режиссера одна и та же, меняется только фильм. Плюс краткое описание сюжета.

«Битлджус»

«Кролик Джоджо»

«Бабадук»

«Клерки»

«Человек-паук 2»

«Заражение»

«Мстители: Финал»

«Твин Пикс»

«Мой сосед Тоторо»

«Зловещие мертвецы»

«Бёрдмэн»

«Антихрист»

«Выходной день Ферриса Бьюллера»

Линч, как и многие другие в мире, сейчас находится в карантине. Время в изоляции режиссер проводит за изготовлением ламп и медитацией.

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