Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

Instagram-аккаунт lynch_holding_ur_fav_movie отличается простотой и лаконичностью. Каждый пост дает именно то, что обещает название аккаунта, — фото Дэвида Линча, который держит разные любимые фильмы подписчиков. И все. Фотография режиссера одна и та же, меняется только фильм. Плюс краткое описание сюжета.

Линч, как и многие другие в мире, сейчас находится в карантине. Время в изоляции режиссер проводит за изготовлением ламп и медитацией.

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