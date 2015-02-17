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Сценаристы «Венома» напишут адаптацию манги «Ванпанчмен»

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Студия Sony начала работу над игровым фильмом «Ванпанчмен», основанным на одноименной манге Онэ и Юсукэ Мураты. Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг напишут сценарий адаптации. Ави Арад спродюсирует проект.

Действие манги «Ванпанчмен» разворачивается в мире, где супергерои и монстры — обычное явление. Практически каждый день на город нападает очередное чудовище, с которым разбираются разнообразные герои, наделенные фантастическими способностями. Один из них, Сайтама, пытается добиться признания, но каждый раз сталкивается с одной и той же проблемой: все противники погибают после одного удара.

Дело в том, что Сайтама — самый сильный человек в мире. Обычный школьник, он с помощью простых тренировок сумел развить потрясающую скорость и мощь. Но, как быстро выяснилось, быть самым сильным чрезвычайно скучно, ведь найти достойного противника практически невозможно.

Созданный японским художником Онэ, «Ванпанчмен» впервые увидел свет в виде веб-комикса в 2009 году. Автор задумывал проект как пародию. Сделав центральным персонажем самого сильного супергероя в мире, он заставил его большую часть времени разбираться с обычными бытовыми проблемами вроде нехватки денег и покупки еды.

«Ванпанчмен» быстро стал популярным, и в 2012-м начала выходить официальная манга, над которой вместе с Онэ работал Мурата. Мир Сайтамы значительно расширили, добавив множество второстепенных персонажей. В 2017 году общий выпуск манги только в Японии превысил 14 миллионов экземпляров. В России мангу выпускает издательство «Азбука-Аттикус».

С 2015 года анимационная студия Madhouse выпускает аниме-сериале «Ванпанчмен».

На данный момент неизвестно, когда игровая экранизация манги увидит свет.

Источник: Variety

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