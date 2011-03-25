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Lucasfilm начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец»

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Второй сезон сериала «Мандалорец» увидит свет лишь осенью 2020 года, а в производство уже запущен третий сезон проекта Disney+. Согласно источникам Variety, Джон Фавро работает над сценарием продолжения, а художественный отдел Lucasfilm последние недели занят созданием новых концептов-артов.

«Мы только что начали препродакшен и разбираемся с продолжением приключений мандалорца в третьем сезоне», — заявил один источник.

В центре сюжета «Мандалорца» — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.

«Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Релиз второго сезона запланирован на осень 2020 года, однако точная дата пока не сообщается.

Источник: Variety

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