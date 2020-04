Звезды «Друзей» предложили фанатам посетить съемки спецвыпуска сериала

Звезды «Друзей» присоединились к акции All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. В своих соцсетях Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер предложили подписчикам поучаствовать в конкурсе, победители которого посетят съемки спецвыпуска сериала.

«Стань нашим личным гостем в студии, где мы впервые за долгое время соберемся вместе, чтобы освежить в памяти шоу и времена, что когда мы отлично веселились. Еще вы присоединитесь к нам за чашкой кофе в Central Perk и получите VIP-билет на экскурсию по студии в Warner Bros.», — написали актеры в своих соцсетях.

По условиям конкурса, участники должны пожертвовать любую сумму на сайте All In Challenge. Все деньги будут перечислены организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом.

Недавно на All In Challenge обратили внимание другие актеры. Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в обмен на пожертвование предложили поклонникам возможность сняться в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а Райан Рейнольдс и Хью Джекман прекратили шуточную вражду, чтобы поддержать акцию.

Изначально съемки спецвыпуска «Друзей» планировались в марте, но их отложили из-за пандемии коронавируса. В связи с этим премьеру часового шоу, в котором актеры обсудят сериал с шоураннерами, временно перенесли. Изначально оно должно было выйти в мае, одновременно с запуском стриминга HBO Max.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.