Sony перенесла сиквел «Венома» на 2021 год

Sony перенесла релиз продолжения «Венома» из-за пандемии коронавируса. Теперь фильм с участием Тома Харди попадет в кинотеатры 25 июня 2021 года вместо 2 октября 2020-го. Также студия объявила официальный подзаголовок сиквела — «Let There Be Carnage» («Да будет Карнаж»).

Продолжение «Венома» снимает Энди Серкис по сценарию Келли Марсел («Спасти мистера Бэнкса»).

Ранее Sony уже перенесла на 2021 год несколько фильмов, среди них — новые «Охотники за привидениями», «Морбиус», «Отцовство» и адаптации игры «Unсharted».

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота.

Судя по названию, второй фильм покажет противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон). Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

Источник: THR

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