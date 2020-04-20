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Режиссер «Сойки-пересмешницы» снимет приквел «Голодных игр»

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Кинокомпания Lionsgate поделилась подробностями приквела «Голодных игр». Новая часть будет называться «Баллада певчих птиц и змей», в ее основу ляжет одноименный роман автора оригинальной трилогии Сьюзен Коллинз, который выйдет в мае этого года.

Картину поставит Фрэнсис Лоуренс, снявший последние три части «Голодных игр». Сюжет книги совместно с Коллинз адаптирует Майкл Арндт, обладатель «Оскара» за сценарий «Маленькой мисс Счастье». Он же работал над сиквелом «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Действие «Баллады певчих птиц и змей» развернется за 64 года до событий, описанных в трилогии. Главным героем книги станет 18-летний Кориолан Сноу (ранее его играл Дональд Сазерленд), который впоследствии возглавит вымышленное государство Панем. По сюжету он станет ментором на десятых Голодных играх и будет помогать юной девушке из 12-го дистрикта, в котором выросла героиня трилогии Китнисс Эвердин.

Первая часть «Голодных игр» вышла на экраны в 2012 году. После этого студия выпустила три продолжения, разделив финальную книгу на две части. Суммарно франшиза заработала в прокате около трех миллиардов долларов.

Дата релиза и актерский состав нового фильма пока не объявлены. 

Источник: Variety

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