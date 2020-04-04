Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

Российский сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов в телеэфире. За первую неделю показа средняя доля совершеннолетней аудитории первых пяти эпизодов составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. Это делает «Зулейху» самым рейтинговым среди всех сериалов сезона с сентября 2019 года по апрель 2020-го.

Если учитывать всю аудиторию (зрители старше четырех лет), то «Зулейха» также лидирует в текущем сезоне. Средняя доля зрителей при суммарном подсчете составляет 20,2%, а рейтинг — 6,4%.

«Зулейха открывает глаза» — экранизация одноименного романа Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету у главной героини, Зулейхи, убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.

После премьеры на создателей проекта обрушился шквал критики. Авторов обвинили в русофобии, пропаганде антисоветской идеологии и неправдоподобном изображении татарского народа, а Чулпан Хаматова, сыгравшая Зулейху, стала получать угрозы. Подробнее о скандале вокруг сериала можно почитать здесь.

Источник: Пресс-служба канала «Россия»

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