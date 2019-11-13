Гильермо дель Торо спросил, чем люди заняты в изоляции. Ему ответили Ари Астер и Эдгар Райт

Режиссер Гильермо дель Торо задался вопросом, что люди читают, смотрят и слушают во время карантина. Он обратился к своим подписчикам в Twitter с предложением рассказать, кто чем занимается во время изоляции и сколько времени они успели провести в самоизоляции.

1/3 Alright- here we go- just a few ideas: I hope this can be about things we love. Not about things we hate or things we are weighed down about. We cannot answer questions out in the open but please read and respond to each other as much as possible. & mdash; Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020 «Ну что ж, поехали, просто несколько идей. Надеюсь, это будет о том, что мы любим. Не о том, что ненавидим или что на нас давит. Мы не можем отвечать в открытую, но, пожалуйста, читайте и отвечайте друг другу как можно больше».

Сам дель Торо рассказал, что находится в самоизоляции уже больше месяца и выходит на улицу только за едой и прочими важными вещами. «По большей части я пересматриваю и перечитываю», — написал режиссер.

With the kids we have been watching SINGING IN THE RAIN, REAR WINDOW and other bulletproof stuff. Also watch a lot of CHOPPED and end up cooking!! & mdash; Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020 «С детьми посмотрел „Поющих под дождем“ , „Окно во двор“ и другую непотопляемую классику. Плюс посмотрел много „Порубленных“ и начал готовить!»

I loved the third season of OZARK & mdash; Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020 «В восторге от третьего сезона „Озарка“ ».

Вскоре к беседе подключились другие видные кинематографисты, которые начали рассказывать, что они смотрят и читают в карантине.

I& #39; m reading @Gladwell& #39; s What the Dog Saw. I& #39; m watching @StevConrad& #39; s absolutely wonderful tv show Patriot on Amazon. I& #39; m listening to @jessiereyez new album. I& #39; ve been inside for 6 weeks, except for taking someone to the emergency room a month ago, and going for safe walks. ❤️ & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 20, 2020 «Я читаю „Что видела собака“ Малкольма Гладуэлла. Смотрю совершенно чудесное шоу Стива Конрада „Патриот“ на Amazon. Слушаю новый альбом Джесси Рейес. Не выхожу уже шесть недель, не считая случая, когда месяц назад потребовалось отвезти человека в больницу, и безопасных прогулок».

The TV show that I cannot recommend more strongly is Alex Garland's DEVS on Hulu. It is a compelling thriller built upon some very advanced science/philosophy many-worlds theories -- and the the visuals are gorgeous. Just an amazing show. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) April 20, 2020 «Усиленно рекомендую посмотреть сериал Алекса Гарленда „Разрабы“ на Hulu. Это захватывающий триллер, построенный на достаточно продвинутой научной/философской теории множественных миров. И выглядит он шикарно. Просто потрясающий сериал».

I& #39; ve been rewatching Sopranos season 3, which is a supreme work of art. Also been rewatching the TV version of & #39; Scenes from a Marriage.& #39; It& #39; s been a comfort to watch two morbidly disenchanted people decimate each other in the comfort and privacy of THEIR homes. & mdash; Ari Aster (@AriAster) April 20, 2020 «Пересматривал третий сезон „Клана Сопрано“ , выдающееся произведение искусства. Также пересматривал телеверсию „Сцен из супружеской жизни“ . Очень приятно наблюдать, как двое окончательно разочаровавшихся людей уничтожают друг друга у себя дома».

Астер также посмотрел мелодраму Уоррена Битти «Красные» и работы французского постановщика Жака Тати. Читает он «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.

In the first watch category: Altman’s 3 Women. I had always imagined this was an impenetrable artsy slog… it is insane and hilarious, and ultimately touching. Duvall is great in it but Spacek is the real MVP for me. It’s stuck with me. & mdash; Rian Johnson (@rianjohnson) April 20, 2020 «Среди первых просмотров — „3 женщины“ Роберта Олтмена . Всегда казалось, что это непробиваемая высокохудожественная нудятина. Но это безумный, уморительный и трогательный фильм. Дювалл великолепна, но настоящая звезда — Спейсек . Я проникся».

Re-watch: Who Framed Roger Rabbit. Which not only holds up but is even BETTER than I remembered (and I remembered it being great.) It’s tight as a drum and still somehow freewheeling and light. And in the tail end of the optical compositing era, the fx are incredible. — Rian Johnson (@rianjohnson) April 20, 2020 «Пересмотрел „Кто подставил Кролика Роджера“ . Который не только не устарел, но стал даже лучше, чем я помнил (а я помнил, что он отличный). Крепко слаженное, но одновременно легкое и свободное кино. И под конец эпохи оптического совмещения эффекты смотрятся невероятно».

oooh and also the other night we rewatched The Prestige, which I’ve seen a ton but gets better every time. & mdash; Rian Johnson (@rianjohnson) April 20, 2020 «О, и пересмотрел „Престиж“ , который я видел уже много раз, но он с каждым разом становится только лучше».

I have been watching 2 or 3 films a day for the last month. Partly as an escape, partly as inspiration. I'd always dreamed of a strange scenario where I'd have an excuse to methodically get through a huge pile of BluRays but I swear this situation is a result of my Monkey's Paw. — edgarwright (@edgarwright) April 20, 2020 «Последний месяц смотрю по два или три фильма в день. Отчасти, чтобы сбежать от реальности, отчасти в поисках вдохновения. Всегда мечтал о странной ситуации, когда у меня появился бы повод методично разобраться в куче Blu-ray дисков. Клянусь, это все результат того, что я загадал желание с помощью обезьяньей лапы».

The majority of the films are ones that I'd never seen or saw when I was very young and did not fully understand them. I have not being hiding in escapist movies so much though and found great solace in many war time & post war movies - British, Italian, German, French, Japanese. — edgarwright (@edgarwright) April 20, 2020 «Большую часть я до этого не видел, или смотрел совсем молодым и не понял. Не прячусь в эскапистских фильмах, но отличной отдушиной для меня стали военные и послевоенные фильмы — британские, итальянские, немецкие, французские, японские».

Haven't been watching much as I'm trying to catch up on writing (going super slow). Been enjoying @Hilary_Mantel's Wolf Hall & revisited @Aiannucci's Death of Stalin which I adore. Listening to a lot of Bob Marley and planning to have no plans. No idea how many days inside. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) April 20, 2020 «Почти ничего не смотрю, пытаюсь писать (идет супер медленно). С удовольствием почитал „Волчий зал“ Хилари Мантел и вернулся к „Смерть Сталина“ Армандо Ианнуччи , который нежно люблю. Слушаю Боба Марли и планирую ничего не планировать. Без понятия, сколько времени уже не выходил».

Ok, I’ll take yesterday as an example of my viewing habits — which make no damn sense at this point. pic.twitter.com/5CuSd7lYIr & mdash; Ava DuVernay (@ava) April 20, 2020 «Ок, возьму вчерашний день в качестве примера моих зрительских привычек, которые уже давно потеряли какой-либо смысл».

I’m a Bela Tarr fan. Started craving «Turin Horse» a couple of weeks ago. I watched through and enjoyed. And have since come to just «having it on» at various times over the last few weeks. I find it comforting. Like we’re all in the house together. Wild. https://t.co/qpLOn9db2s https://t.co/otmKutlfuN & mdash; Ava DuVernay (@ava) April 20, 2020 «Я фанатка Белы Тарра . Пару недель назад захотелось посмотреть „Туринскую лошадь“ . Посмотрела и понравилось. Последние несколько недель фильм теперь просто играет на заднем плане. Он меня успокаивает. Словно мы все вместе дома. Безумие».

And «Notting Hill.» I mean, need I say more? Caught it last night on insomnia-time cable. Delicious. «I just a girl, asking a boy…» Horse + Hound Magazine. His odd, great group of friends. Her smile where you can see every tooth. Bill Withers montage in the middle. I mean… pic.twitter.com/nrN18GbUKs & mdash; Ava DuVernay (@ava) April 20, 2020 «И „Ноттинг Хилл“ . Я к тому, надо ли что-то еще говорить? Зацепила вчера по кабельному, пока не спалось. Сплошное удовольствие. „Я просто девушка, которая пришла к парню и говорит…“ Журнал Horse + Hound. Его странные отличные друзья. Ее улыбка, когда видно каждый зуб. Монтаж под Билла Уизерса в середине».

Полностью со всеми ответами можно ознакомиться в Twitter дель Торо.

23 января дель Торо приступил к съемкам триллера «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Однако в связи с пандемией коронавируса производство картины было заморожено на неопределенный срок.

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