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Гильермо дель Торо спросил, чем люди заняты в изоляции. Ему ответили Ари Астер и Эдгар Райт

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Режиссер Гильермо дель Торо задался вопросом, что люди читают, смотрят и слушают во время карантина. Он обратился к своим подписчикам в Twitter с предложением рассказать, кто чем занимается во время изоляции и сколько времени они успели провести в самоизоляции.

«Ну что ж, поехали, просто несколько идей. Надеюсь, это будет о том, что мы любим. Не о том, что ненавидим или что на нас давит. Мы не можем отвечать в открытую, но, пожалуйста, читайте и отвечайте друг другу как можно больше».

Сам дель Торо рассказал, что находится в самоизоляции уже больше месяца и выходит на улицу только за едой и прочими важными вещами. «По большей части я пересматриваю и перечитываю», — написал режиссер.

«Пересматриваю Митчелла Лейзена: „Легкая жизнь“, „Полночь. Сердцу не прикажешь“, „Задержите рассвет“ и так далее. Лейзена (в то время) называли „мастером стиля“ и сравнивали не в его пользу со Стёрджесом и Уайлдером (иногда самим Уайлдером), с которым он сотрудничал».

«С детьми посмотрел „Поющих под дождем“, „Окно во двор“ и другую непотопляемую классику. Плюс посмотрел много „Порубленных“ и начал готовить!»

«В восторге от третьего сезона „Озарка“».

Вскоре к беседе подключились другие видные кинематографисты, которые начали рассказывать, что они смотрят и читают в карантине.

Джеймс Ганн

«Я читаю „Что видела собака“ Малкольма Гладуэлла. Смотрю совершенно чудесное шоу Стива Конрада „Патриот“ на Amazon. Слушаю новый альбом Джесси Рейес. Не выхожу уже шесть недель, не считая случая, когда месяц назад потребовалось отвезти человека в больницу, и безопасных прогулок».

Скотт Дерриксон

«Усиленно рекомендую посмотреть сериал Алекса Гарленда „Разрабы“ на Hulu. Это захватывающий триллер, построенный на достаточно продвинутой научной/философской теории множественных миров. И выглядит он шикарно. Просто потрясающий сериал».

Ари Астер

«Пересматривал третий сезон „Клана Сопрано“, выдающееся произведение искусства. Также пересматривал телеверсию „Сцен из супружеской жизни“. Очень приятно наблюдать, как двое окончательно разочаровавшихся людей уничтожают друг друга у себя дома».

Астер также посмотрел мелодраму Уоррена Битти «Красные» и работы французского постановщика Жака Тати. Читает он «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.

Райан Джонсон

«Среди первых просмотров — „3 женщины“ Роберта Олтмена. Всегда казалось, что это непробиваемая высокохудожественная нудятина. Но это безумный, уморительный и трогательный фильм. Дювалл великолепна, но настоящая звезда — Спейсек. Я проникся».

«Пересмотрел „Кто подставил Кролика Роджера“. Который не только не устарел, но стал даже лучше, чем я помнил (а я помнил, что он отличный). Крепко слаженное, но одновременно легкое и свободное кино. И под конец эпохи оптического совмещения эффекты смотрятся невероятно».

«О, и пересмотрел „Престиж“, который я видел уже много раз, но он с каждым разом становится только лучше».

Эдгар Райт

«Последний месяц смотрю по два или три фильма в день. Отчасти, чтобы сбежать от реальности, отчасти в поисках вдохновения. Всегда мечтал о странной ситуации, когда у меня появился бы повод методично разобраться в куче Blu-ray дисков. Клянусь, это все результат того, что я загадал желание с помощью обезьяньей лапы».

«Большую часть я до этого не видел, или смотрел совсем молодым и не понял. Не прячусь в эскапистских фильмах, но отличной отдушиной для меня стали военные и послевоенные фильмы — британские, итальянские, немецкие, французские, японские».

Тайка Вайтити

«Почти ничего не смотрю, пытаюсь писать (идет супер медленно). С удовольствием почитал „Волчий зал“ Хилари Мантел и вернулся к фильму „Смерть Сталина“ Армандо Ианнуччи, который нежно люблю. Слушаю Боба Марли и планирую ничего не планировать. Без понятия, сколько времени уже не выходил».

Ава ДюВерней

«Ок, возьму вчерашний день в качестве примера моих зрительских привычек, которые уже давно потеряли какой-либо смысл».

«Я фанатка Белы Тарра. Пару недель назад захотелось посмотреть „Туринскую лошадь“. Посмотрела и понравилось. Последние несколько недель фильм теперь просто играет на заднем плане. Он меня успокаивает. Словно мы все вместе дома. Безумие».

«И „Ноттинг Хилл“. Я к тому, надо ли что-то еще говорить? Зацепила вчера по кабельному, пока не спалось. Сплошное удовольствие. „Я просто девушка, которая пришла к парню и говорит…“ Журнал Horse + Hound. Его странные отличные друзья. Ее улыбка, когда видно каждый зуб. Монтаж под Билла Уизерса в середине».

Даррен Аронофски

«ГДТ, приятно поговорить. Я смотрю много классики. Пока посмотрел: „Бартон Финк“, „Амели“, „Расёмон“, „Вспомнить все“ (оригинальный). Читаю: „Уолден“ Генри Торо и Пабло Неруду. Слушаю: радио KMLN и Шуберт. Был в карантине 40 дней».

Полностью со всеми ответами можно ознакомиться в Twitter дель Торо.

23 января дель Торо приступил к съемкам триллера «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Однако в связи с пандемией коронавируса производство картины было заморожено на неопределенный срок.

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