Гильермо дель Торо спросил, чем люди заняты в изоляции. Ему ответили Ари Астер и Эдгар Райт

Режиссер Гильермо дель Торо задался вопросом, что люди читают, смотрят и слушают во время карантина. Он обратился к своим подписчикам в Twitter с предложением рассказать, кто чем занимается во время изоляции и сколько времени они успели провести в самоизоляции.
Сам дель Торо рассказал, что находится в самоизоляции уже больше месяца и выходит на улицу только за едой и прочими важными вещами. «По большей части я пересматриваю и перечитываю», — написал режиссер.
Вскоре к беседе подключились другие видные кинематографисты, которые начали рассказывать, что они смотрят и читают в карантине.
Джеймс Ганн
Скотт Дерриксон
Ари Астер
Астер также посмотрел мелодраму Уоррена Битти «Красные» и работы французского постановщика Жака Тати. Читает он «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского.
Райан Джонсон
Эдгар Райт
Тайка Вайтити
Ава ДюВерней
Даррен Аронофски
Полностью со всеми ответами можно ознакомиться в Twitter дель Торо.
23 января дель Торо приступил к съемкам триллера «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Однако в связи с пандемией коронавируса производство картины было заморожено на неопределенный срок.
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