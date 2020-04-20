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Режиссеры «Мстители: Финал» хотят вновь поработать со звездами Marvel

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В беседе с ComicBook.com Джо Руссо, сорежиссер блокбастера «Мстители: Финал», признался, что они с братом рассматривают возможность в будущем снова поработать с актерами фильмов Marvel. Руссо раскрыл, что они обсуждали разные проекты с Крисом Эвансом, Крисом Хемсвортом, Робертом Дауни-мл. и Томом Холландом, исполнителем главной роли в их новой картине «Черри».

«Мы были бы рады сделать что-нибудь с Робертом Дауни, мы обсуждаем с ним несколько вещей, — рассказал Руссо. — Есть другой проект, о котором мы говорили с Эвансом. Есть два проекта, и мы их обсуждали с Хемсвортом. Есть еще кое-что, о чем мы рассказывали Тому Холланду».

«Мы любим нашу семью, нашу семью Marvel, — продолжает постановщик. — Мы много времени провели вместе, много повеселились вместе. Нам нравится работать вместе, для нас с братом это очень важно».

В апреле 2019 года, после выхода «Финала», Руссо признались, что не планируют в ближайшем будущем снимать фильмы для студии Marvel. Вместо этого они намерены переключиться на продюсерскую деятельность и заняться небольшим кино.

«Наша задача — разрабатывать большие проекты для нас с Энтони, — говорит Руссо. — В этом цель компании. Но мы также продюсируем новый фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта „Все, везде, одновременно“. У нас есть проект с супругами Обама, у нас есть проект с Томом Брэйди, спортивная документалка. Мы решительно настроены работать с интересными, умными, творческими людьми. Но вместе с тем мы точно думаем: каким станет наш следующий большой фильм-событие?»

Сейчас Руссо заканчивают работу над драмой «Черри». Братья также выступили продюсерами боевика Netflix «Эвакуация» с Хемсвортом, а до этого поработали с Чедвиком Боузманом над остросюжетной картиной «21 мост». В будущем они готовятся экранизировать игру «Magic: The Gathering», комиксы «Квантум и Вуди» и «Гримджек», спродюсировать игровой ремейк мультсериала «Битва планет».

Источник: ComicBook.com

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