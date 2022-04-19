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Трейлер сериала «Голливуд»: Райан Мёрфи рассказывает тайную историю «фабрики грез»

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Новый проект автора сериалов «Американская история ужасов» и «Лузеры» Райана Мёрфи — любовное послание золотой эпохе Голливуда и людям, которые взялись изменить индустрию. «Голливуд» — мини-сериал о тайной жизни «фабрики грез» 1940-х, когда в Калифорнию стягивалась талантливая молодежь. Готовые свернуть горы, они оказывались втянуты в грязную игру, полную обмана, секса и несправедливости.

В «Голливуде» снялись Даррен Крисс, Самара Уивинг, Роб Райнер, Мира Сорвино, Дэвид Коренсвет и Джим Парсонс, который сыграл знаменитого голливудского агента Генри Уилсона.

Сериал выйдет на стрим-сервисе Netflix 1 мая.

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