Находка дня: Джон Уик против Карателя, Дэдпул против Зеленого Фонаря и другие кроссоверы

Австралийский художник BossLogic запустил в Twitter флешмоб «МультиПротив: Все дерутся со всеми» («MultiVersus: Everybody fights Everybody») — масштабный кроссовер самых разных персонажей. Так, с помощью фотошопа уже встретились Каратель и Джон Уик, Супермен и Доктор Манхэттен, Капитан Марвел и Чудо-женщина.

Вот несколько примеров «МультиПротив».

Jake Peralta Vs John McClane

OK we are going full serious now - #MultiVersus who you got for this? pic.twitter.com/zjl1hCcX1h — BossLogic (@Bosslogic) April 16, 2020

Дэдпул ( «Дэдпул» ) против Росомахи ( «Логан» )

OK a more fair match up - Deadpool V Wolverine #MultiVersus who you got?



I have love winning 😂 @VancityReynolds @RealHughJackman pic.twitter.com/uniQVNzUew — BossLogic (@Bosslogic) April 16, 2020

A super fight but an adorable one - Baby Groot Vs Baby Yoda #MultiVersus Go! pic.twitter.com/MxijRuIrS1 — BossLogic (@Bosslogic) April 19, 2020

Battle of the ages - Joey Vs Barney #MultiVersus OK go! pic.twitter.com/YxX2Y1K8TW — BossLogic (@Bosslogic) April 19, 2020

Доктор Стрэндж ( «Доктор Стрэндж» ) против Доктора Фейта (игра «Injustice 2»)

This one is magic, magic, maaagic - Dr. Strange Vs Dr. Fate #MultiVersus place bets ! pic.twitter.com/yCvchFCDuk — BossLogic (@Bosslogic) April 17, 2020

Punisher Vs Wick #MultiVersus this I would love to see, who you got? pic.twitter.com/yRhCoe3RRh — BossLogic (@Bosslogic) April 19, 2020

Deadpool Vs Green Lantern / Red suit V Green suit, who you got?



This one should be fun! 😁 #MultiVersus @VancityReynolds pic.twitter.com/LebIQxVErh — BossLogic (@Bosslogic) April 20, 2020

Battle of the creepers - Joe Vs Dennis #MultiVersus Go! pic.twitter.com/Fh1qYhuN8P — BossLogic (@Bosslogic) April 21, 2020

Noticed I'm lacking female battles

Wonder Woman Vs Captain Marvel



Who you got? #MultiVersus pic.twitter.com/iEhmGrAe3W — BossLogic (@Bosslogic) April 21, 2020

Ron Vs Dwight - Steak Vs Beets #MultiVersus who you got? pic.twitter.com/YqgWNhBRuu — BossLogic (@Bosslogic) April 17, 2020

Cap Vs lucas Lee #MultiVersus Had to bring back the greatest battle of all time - who you got?@ChrisEvans pic.twitter.com/bjUMidj0lD — BossLogic (@Bosslogic) April 20, 2020

Here is the first of the #MultiVersus

Dux (Bloodsport) Vs Kurt (Kickboxer) who you got winning this? pic.twitter.com/pJcfvxzQ0P — BossLogic (@Bosslogic) April 14, 2020

С другими кроссоверами можно ознакомиться в Twitter по хештегу #MultiVersus.

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