Находка дня: Джон Уик против Карателя, Дэдпул против Зеленого Фонаря и другие кроссоверы

Австралийский художник BossLogic запустил в Twitter флешмоб «МультиПротив: Все дерутся со всеми» («MultiVersus: Everybody fights Everybody») — масштабный кроссовер самых разных персонажей. Так, с помощью фотошопа уже встретились Каратель и Джон Уик, Супермен и Доктор Манхэттен, Капитан Марвел и Чудо-женщина.
Вот несколько примеров «МультиПротив».
Джейк Перальта («Бруклин 9-9») против Джона Макклейна («Крепкий орешек»)
Дэдпул («Дэдпул») против Росомахи («Логан»)
Супермен («Человек из стали») против Доктора Манхэттена («Хранители»)
Малыш Грут («Стражи Галактики. Часть 2») против Малыша Йоды («Мандалорец»)
Джоуи («Друзья») против Барни («Как я встретил вашу маму»)
Доктор Стрэндж («Доктор Стрэндж») против Доктора Фейта (игра «Injustice 2»)
Каратель («Каратель») против Джона Уика («Джон Уик»)
Дэдпул («Дэдпул») против Зеленого Фонаря («Зеленый Фонарь»)
Джо («Ты») против Денниса («В Филадельфии всегда солнечно»)
Чудо-женщина («Чудо-женщина») против Капитана Марвел («Капитан Марвел»)
Рон («Парки и зоны отдыха») против Дуайта («Офис»)
Капитан Америка («Мстители: Финал») против Лукаса Ли («Скотт Пилигрим против всех»)
Питер («Гриффины») против Доминика («Форсаж 7»)
Алита («Алита: Боевой ангел») против Майора («Призрак в доспехах»)
Дюкс («Кровавый спорт») против Курта («Кикбоксер»)
С другими кроссоверами можно ознакомиться в Twitter по хештегу #MultiVersus.
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