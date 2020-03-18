Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев. Премьера нового сезона, который будет состоять из 52 эпизодов, состоится на КиноПоиск HD 18 мая.

«Смешарики» появились на отечественном телевидении в 2003 году. Главные герои анимационного проекта — очаровательные круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг, занимаются поисками приключений и ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

Одновременно с премьерой нового сезона «Смешариков» на КиноПоиск HD начнет работу детский профиль. Его пользователям будут доступны персональные рекомендации, составленные с учетом возраста и интересов юного зрителя, и каталог мультфильмов и сериалов, который будет регулярно пополняться новыми проектами.

В ноябре 2019 года группа компаний «Рики», ответственная за создание популярного мультсериала, договорилась об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». В рамках сделки, кроме нового сезона основного проекта, 27 апреля КиноПоиск HD выпустит продолжение анимационного проекта «Малышарики» — спин-оффа для самых маленьких зрителей.