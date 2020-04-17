Дэвид Линч признался, что его не интересует новая «Дюна»

«Меня совершенно не интересует „Дюна“», — заявил режиссер Дэвид Линч в беседе с The Hollywood Reporter. В первую очередь это связано с его собственным опытом работы над экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта в 1980-е.

«Для меня это были сплошные страдания, — объяснил Линч. — Это был провал, и у меня не было права финального монтажа. Я об этом уже миллиард раз говорил. Это не тот фильм, который я хотел сделать. Мне очень нравятся отдельные части, но для меня это был полный провал».

«Как я и сказал, меня картина совершенно не интересует», — заключил постановщик в ответ на вопрос, будет ли он смотреть новую версию.

Несмотря на провал, «Дюна» 1984 года пока остается самой известной экранизацией романа. Работа над картиной обернулась для Линча настоящим кошмаром: продюсеры тщательно контролировали производство дорогостоящего проекта. Они заставляли режиссера придерживаться возрастного ограничения PG (просмотр с разрешения родителей) и требовали, чтобы продолжительность фильма не превышала 2 часа 15 минут. «Дюна» провалилась в прокате и стала разочарованием как для критиков, так и для зрителей. Однако со временем лента приобрела культовый статус.

Сейчас работу над новой адаптацией «Дюны» заканчивает Дени Вильнёв. Режиссер разбил масштабный роман на две части, первая из которых ожидается в кинотеатрах 17 декабря 2020 года.

Источник: THR