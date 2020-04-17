Warner Bros. отложила премьеры «Бэтмена», продолжения «Шазама!» и приквела «Клана Сопрано»

Компания Warner Bros. скорректировала свое расписания из-за пандемии коронавируса. Студия перенесли релизы нескольких проектов, включая фильмы по комиксам DC. Теперь «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет 1 октября вместо 25 июня 2021 года, «Флэш» — 2 июня вместо 1 июля 2022-го, а сиквел «Шазама!» — 4 ноября вместо 1 апреля того же года.

Кроме того, студия отложила криминальную драму «Множественные святые Ньюарка» — теперь приквел «Клана Сопрано» стартует 12 марта 2021 года, а не 25 сентября 2020-го. Спортивный байопик «Король Ричард» с Уиллом Смитом задержится почти на год — его перенесли с 25 ноября 2020 года на 19 ноября 2021-го.

Наконец, безымянный байопик База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет 5 ноября вместо 1 октября 2021 года. Ранее съемки фильма заморозили, когда исполнитель одной из ролей Том Хэнкс заразился коронавирусом.

Даты сиквела «Чудо-женщины» и «Довода» Кристофера Нолана пока остаются без изменений — они выйдут 12 августа и 17 июля этого года соответственно.

Источник: Variety

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