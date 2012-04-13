Фонд Константина Хабенского запустил благотворительную акцию в Facebook

Фонд Константина Хабенского и банк «Открытие» запустили благотворительную акцию #изотворительность, чтобы помочь детям с опухолями мозга. Акция продолжила инициативу группы «Изоляция», которая начала публиковать фото пользователей, напоминающие известные картины.

«На протяжении 5 дней — с 20 по 24 апреля — мы ежедневно будем выбирать самый популярный пост в группе «Изоизоляция» и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на помощь детям», — говорится в официальной группе фонда.

Сам Хабенский не остался в стороне и перевоплотился в героя картины Константина Маковского «Бедуин».

В ближайшее время в акции примут участие Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин.

Следующим проектом Хабенского станет картина Анны Мекилян «Фея», в которой актер сыграл разработчика видеоигр. Фильм выйдет 30 апреля и будет доступен только на КиноПоиск HD.

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