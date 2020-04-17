Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили перемирие ради благотворительной акции

Хью Джекман и Райан Рейнольдс решили прервать шуточную вражду, которую они давно ведут в соцсетях. Актеры записали видео, в котором объявили о перемирии и призвали своих поклонников поддержать акцию All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса.

В начале ролика Рейнольдс пошутил, что противостояние давным-давно начали еще их предки, поскольку его семья владела компанией по производству джина, тогда как Джекманы выпускали кофе.

«Джин для слабаков», — подколол Джекман звезду «Дэдпула».

В конце актеры объявили, что готовы забыть о разногласиях на сутки, чтобы помочь в борьбе с нехваткой продовольствия. «Никто не должен голодать», — заключил Рейнольдс и посоветовал перейти на сайт All In Challenge.

Недавно на All In Challenge обратили внимание Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо. В обмен на пожертвование они предложили поклонникам возможность сыграть в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Противостояние Джекмана и Рейнольдса принимало самые разные формы. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины. Недавно Джекман отметил в Instagram 24-ю годовщину свадьбы с Деборрой-Ли Фёрнесс. В ответ Рейнольдс написал в комментариях: «Держись там, Деб».

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