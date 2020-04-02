Исследование: Сколько килограммов набрал и потерял Кристиан Бэйл

Авторы YouTube-канала Metaflix взялись выяснить, сколько килограммов за свою карьеру сбросил и обратно набрал Кристиан Бэйл. Просмотрев основные проекты актера, в которых так или иначе менялся его вес, они выяснили, что с момента появления в «Маленьких женщинах» в 1994 году Бэйл потерял и набрал около 274 кг веса.

Резкая смена в весе произошла в начале 2000-х. Сперва Бэйл снялся в триллере «Машинист», где его герой весит 56 кг, а после этого приступил к съемкам в фильме «Бэтмен: Начало», для чего актеру потребовалось набрать мышечную массу. В итоге разница между двумя проектами — 43 кг за год. Похожая история повторилась в конце 2010-х, когда после роли Дика Чейни в картине «Власть» Бэйлу пришлось резко похудеть для роли гонщика Кена Майзла в ленте «Ford против Ferrari».

В одном из интервью, представленных в видео, Бэйл объясняет, что потеря веса связана в первую очередь с одиночеством: в общении с друзьями так или иначе всегда присутствует еда. При этом требуется полный контроль над собой, от чего можно отказаться при наборе веса. В этом случае, утверждает Бэйл, можно расслабиться и начать есть все подряд. Главное, не увлекаться.

В ближайшем будущем Бэйлу предстоят съемки в блокбастере Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» и новой картине Дэвида О. Расселла.

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