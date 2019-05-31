«Люди Икс: Первый класс» был частично придуман в госпитале, где рожала жена Мэттью Вона

В интервью The Hollywood Reporter сценаристка Джейн Голдман рассказала, в каких условиях им приходилось работать над фильмом «Люди Икс: Первый класс». Студия Fox, которая боялась лишиться прав на мутантов, запустила проект в кратчайшие сроки и затребовала готовый сценарий через три недели, параллельно начав подготовку к съемкам. В итоге обсуждение картины периодически проходило в палате Клаудии Шиффер, где она только что родила ребенка режиссера Мэттью Вона.

«Помню, мы встречались с ним в ее больничной палате, — говорит Голдман. — Она была чрезвычайно терпелива. Я возвращалась домой и писала по 16 часов в день. Помнится, это было очень, очень бешеное время, а Мэттью уже начал подбирать локации и актеров. Помню, все работали в дикой спешке».

В общей сложности на производство у Вона был всего один год. Голдман закончила сценарий, Вон внес свои правки, подобрал актеров, снял картину (над ней работало пять операторов — редкий случай для таких проектов), смонтировал ее и проконтролировал работу над спецэффектами, над которыми работали шесть компаний. В мае 2011 года «Первый класс» увидел свет.

К удивлению многих, особенно тех, кто был знаком с историей производства, Вону удалось сделать хороший фильм, рассказывающий предысторию Людей Икс. При бюджете в 160 млн долларов «Первый класс» собрал в мире 352 млн долларов и положил начало новой серии фильмов о мутантах, работа над которыми продолжилась без Вона.

«Дни минувшего будущего» Брайана Сингера, вышедшие после «Первого класса», нашли отклик у зрителя: фильм собрал в мировом прокате 747 млн долларов и получил приличные оценки критиков (90% на Rotten Tomatoes). За этой картиной последовал «Люди Икс: Апокалипсис», который был принят уже не так доброжелательно. Касса картины составила лишь 543 млн долларов, а критики ругали ее за безжизненный сюжет и скучного злодея (47% «свежести» на Rotten Tomatoes).

Франшиза «Люди Икс» завершилась фильмом «Темный Феникс», который поставил постоянный продюсер франшизы Саймон Кинберг. Теперь мутанты должны получить новую жизнь уже в киновселенной Marvel.

Источник: THR