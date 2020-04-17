Секс в мечети и русофобия: В чем обвиняют создателей сериала «Зулейха открывает глаза»

После премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» на создателей проекта обрушился шквал критики. Многие посчитали, что авторы неуважительно отнеслись к истории СССР и недостоверно показали на экране татарский народ, а исполнительница главной роли Чулпан Хаматова стала получать угрозы и проклятия.

«Зулейха открывает глаза» — экранизация одноименного романа Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. У главной героини, Зулейхи, убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.

Рассказываем подробнее, в чем обвинили создателей первые зрители.

В антисоветских взглядах

Через два дня после премьеры первой серии с критикой выступил Максим Сурайкин. Председатель партии «Коммунисты России» назвал сериал «плевком в лицо всему российскому народу», а его создателей — антисоветчиками, которые оперируют ложными фактами с целью очернить историю СССР.

«Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи просто запрещать. Потому что это используется создателями таких сериалов для того, чтобы выразить свои необъективные политические взгляды, сделать себе пиар и заработать на нем деньги. Безусловно, наше отношение крайне отрицательное к подобным сериалам. У нас уже юридический отдел сейчас готовит обращение с требованием прекратить показ этого сериала. Завтра оно будет направлено на телеканал», — заявил политик.

На этом критика Сурайкина не закончилась. Позднее в эфире «Комсомольской правды» он сравнил ситуацию вокруг сериала с концом 1980-х, когда, по его мнению, велась активная пропаганда против СССР, а Дмитрия Медведева, похвалившего книгу Гузель Яхиной, Сурайкин назвал «проамериканским либералом».

В русофобии

Писатель Захар Прилепин сравнил сериал с одноименным романом Гузели Яхиной в пользу последнего. По его мнению, первоисточник намного глубже и многослойнее экранизации. «Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые безобразные энкавэдэшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или в данном случае татар», — заявил Прилепин.

Он также подчеркнул, что антисоветская риторика сценаристов ничем не отличается от русофобии: «Авторы этого фильма получают сейчас по заслугам. Огромное количество людей в России устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия».

С похожими претензиями выступили пользователи Twitter.

В неправдоподобном изображении татарского народа

Писательница Фаузия Байрамова заявила, что изображение татарского народа в сериале далеко от реальности, и назвала шоу «ядовитой конфетой для обмана татар». «Ничего не характерно для татар — ни слова, ни одежда, ни жизнь! Нет у татар таких обычаев, нет у татар такой глупости и невежества! Эти кладбищенские явления, эти банные сцены совершенно не свойственны татарам! Татарская жизнь показана в черном цвете, будто издеваясь, эту грязь смешали с национальными песнями», — написала она.

Байрамова считает, что сериал унижает целую нацию, а самих татар представляет «самыми плохими, грязными и злыми».

Писательница также отметила, что авторы не уважают право татар на национальную принадлежность. «Оказывается, что своим татарским детям надо дать русскую фамилию, да и сама и твоя родословная должны быть русскими. Вот о чем этот фильм. Оставшуюся часть можно и не смотреть», — написала Байрамова.

В неуважении к мусульманам

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов считает, что создатели сериала должны извиниться за то, что в качестве имен политзаключенных использовали имена представителей мусульманского духовенства России. Как пишет ТАСС, в сериале упоминаются председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин, татарский богослов XIX века Шигабутдин Марджани и другие.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей — и исторических, и ныне живущих, — заявил Крганов. — Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь».

Кроме того, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал постельную сцену в мечети, назвав демонстрацию секса в кино и на ТВ аморальным решением.

Что говорят создатели сериала

Во время съемок сериала Гузель Яхина столкнулась с критикой своей книги. Писательницу обвинили в «очернении татарской женщины», а сам роман назвали «бомбой, заложенной под национальное сознание». Вскоре Яхина прокомментировала эти слова, отметив, что она «не выворачивала наизнанку татарскую жизнь», а наоборот, рассказывала историю о женщине, в которой не обязательна привязка к национальной культуре.

«Да, это сделано на материале татарском, но это просто несчастная женщина, которая нелюбима мужем, которая нелюбима свекровью, которая живет в каком-то Средневековье. Вот об этом я писала, просто на татарском материале. Для меня эта история, с одной стороны, национальная, а с другой стороны, не национальная», — отметила писательница.

После премьеры сериала Яхина добавила, что книга и экранизация — художественные произведения, а не документальные: «В нашем проекте высокий уровень художественных решений. <...> Я хотела, чтобы роман получился не учебником по истории, а художественным произведением. Мне кажется, и в фильме все это соблюдено».

В разговоре с ТАСС режиссер Егор Анашкин заявил, что уважает недовольных сериалом, и призвал критиков так же отнестись к тем, кому он понравился. Также постановщик объяснил, что во время работы преследовал не политические, а общечеловеческие идеи, и посоветовал зрителям не зацикливаться на историческом прошлом.

«Наша история к политике никакого отношения не имеет, она о людях. Те, кто сейчас, увидев фрагмент, пытается судить о целом — мне кажется, это неправильно и несправедливо, потому что наша история — история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом — это ужасно. <...> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим, и к этому же самому призываю наших оппонентов», — сказал Анашкин.

Наконец, продюсер Ирина Смирнова объяснила наличие секс-сцены в мечети: «Сцена снята именно так не потому, что мы „другого места не нашли“. Она показывает бесчеловечность и аморальность большевизма. У людей, которые якобы боролись за светлое будущее, не было понимания пристойности».

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