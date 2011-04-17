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Джаред Лето создал киноклуб для зрителей в карантине. Первый делом пересмотрел «Индиану Джонса»

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Скучающий в карантине Джаред Лето решил скоротать время в изоляции с помощью фильмов и организовал в Twitter собственный киноклуб. В качестве первой картины для киноклуба актер выбрал приключенческую ленту Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». 16 апреля Лето посмотрел фильм с фанатами, попутно обсуждая увиденное в Twitter.

«Внимание, спойлер: я нашел туалетную бумагу. Присоединяйтесь ко мне на этой неделе в киноклубе Джареда Лето. Мы смотрим „В поисках утраченного ковчега“».

«Экшен в фильмах сейчас».

«Экшен в фильмах тогда».

«Морбиус смог поднять это один. #БезОбид».

После просмотра Лето попросил подписчиков выбрать, какой фильм им посмотреть следующим. Ему предложили «Гремлинов», «Клуб „Завтрак“», «Назад в будущее», «Лабиринт», «Бэтмен против Супермена», «Матрицу» и множество других проектов.


Лето также сделал футболку, посвященную киноклубу. Приобрести ее можно на сайте TeeSpring по цене 30 долларов за штуку. Весь доход от продажи будет направлен благотворительной организации Partners In Health, которой Лето лично пожертвует деньги.

Следить за судьбой киноклуба можно в Twitter по хештегу #JaredLetoCinemaClub. Лето пока не выбрал дату проведения следующего смотра.

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