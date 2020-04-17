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Звезды кино и музыки приняли участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку медработников

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Организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения провели восьмичасовой концерт «Один мир: Вместе дома» (One World: Together at Home) в поддержку работников здравоохранения, которые сейчас пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции.

В рамках благотворительной акции для зрителей онлайн-концерта спели Тэйлор Свифт, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Элтон Джон, Селин Дион и многие другие. В общей сложности сумма пожертвований составила 127,9 млн долларов.

Ведущими концерта выступили Стивен Колбер, Джимми Фэллон и Джимми Киммел. Специальные обращения с благодарностью к медработникам записали Идрис Эльба, Сэмюэл Л. Джексон, АквафинаМэттью МакКонахи, Джеймс МакЭвой и другие звезды.

Вот несколько выступлений.

Элтон Джон — «I’m Still Standing»

Селин Дион, Леди Гага, Андреа Бочелли, Лан Лан и Джон Ледженд — «The Prayer»

Леди Гага — «Smile»

Билли Айлиш и Финнеас О'Коннел  — «Sunny»

Дженнифер Лопес — «People»

The Rolling Stones — «You Can’t Always Get What You Want»

Тэйлор Свифт — «Soon You’ll Get Better»

Полная запись восьмичасового концерта:

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных исходов — 165 тысяч. В России заражение COVID-19 диагностировали у более чем 47,1 тысячи человек. Больше всего (26,4 тысячи) зафиксировано в Москве, где от болезни скончалось 204 человека.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

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