Джон Красински организовал онлайн-выпускной для школьников. С Билли Айлиш и братьями Джонас

Актер Джон Красински продолжает всеми силами поддержать хорошее настроение в мире и выпустил очередной эпизод своей YouTube-передачи «Несколько хороших новостей». Поделившись приятными духоподъемными историями о том, как люди переживают пандемию, Красински перешел к главной теме — выпускному для школьников, которые не смогли попасть на собственные вечеринки из-за карантина.

Красински выступил ведущим выпускного, а в качестве музыкальных гостей пригласил Билли Айлиш, Чэнса Раппера и братьев Джонас. Все они спели вживую для школьников, которые танцевали и развлекались у себя дома.

В записи передачи также принял участие Рэйн Уилсон, коллега Красински по сериалу «Офис», а о погоде в этот раз рассказал Брэд Питт.

Перед началом пандемии Красински закончил работу над «Тихим местом 2». Лента ожидалась в кинотеатрах 19 марта 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции релиз картины перенесли на неопределенный срок.

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