КиноПоиск

Джон Красински организовал онлайн-выпускной для школьников. С Билли Айлиш и братьями Джонас

Обсудить0

Актер Джон Красински продолжает всеми силами поддержать хорошее настроение в мире и выпустил очередной эпизод своей YouTube-передачи «Несколько хороших новостей». Поделившись приятными духоподъемными историями о том, как люди переживают пандемию, Красински перешел к главной теме — выпускному для школьников, которые не смогли попасть на собственные вечеринки из-за карантина.

Красински выступил ведущим выпускного, а в качестве музыкальных гостей пригласил Билли Айлиш, Чэнса Раппера и братьев Джонас. Все они спели вживую для школьников, которые танцевали и развлекались у себя дома.

В записи передачи также принял участие Рэйн Уилсон, коллега Красински по сериалу «Офис», а о погоде в этот раз рассказал Брэд Питт.

Перед началом пандемии Красински закончил работу над «Тихим местом 2». Лента ожидалась в кинотеатрах 19 марта 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции релиз картины перенесли на неопределенный срок.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Джаред Лето создал киноклуб для зрителей в карантине. Первый делом пересмотрел «Индиану Джонса»

Джаред Лето создал киноклуб для зрителей в карантине. Первый делом пересмотрел «Индиану Джонса»

20 минут назад1
«Джонни, ты?»: Российские пользователи заполонили Instagram Джонни Деппа

«Джонни, ты?»: Российские пользователи заполонили Instagram Джонни Деппа

Сегодня, 09:5010
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра в карантине

Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра в карантине

18 апреля28
Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

17 апреля10

Главное сегодня

Между нами тварь: Что мы знаем о триллере «Спутник»

Сегодня1
Между нами тварь: Что мы знаем о триллере «Спутник»
Продюсеры рассказали, какие проблемы ждут российское кино из-за коронавируса

Продюсеры рассказали, какие проблемы ждут российское кино из-за коронавируса

4 минуты назад0
Джаред Лето создал киноклуб для зрителей в карантине. Первый делом пересмотрел «Индиану Джонса»

Джаред Лето создал киноклуб для зрителей в карантине. Первый делом пересмотрел «Индиану Джонса»

20 минут назад1
«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве
Люди за кадром

«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве

17 апреля4
Звезды кино и музыки приняли участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку медработников

Звезды кино и музыки приняли участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку медработников

3 часа назад4
Джон Красински организовал онлайн-выпускной для школьников. С Билли Айлиш и братьями Джонас

Джон Красински организовал онлайн-выпускной для школьников. С Билли Айлиш и братьями Джонас

Сегодня, 10:592
Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов
Бюро находок

Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов

Сегодня, 10:287
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт