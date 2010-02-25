Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов

Том Харди опубликовал в Instagram видео с площадки фильма «Веном» и показал, как снималась сцена финальной драки с Ризом Ахмедом. Видео записала сценаристка Келли Марсел, которая наложила поверх музыку, в результате чего сцена без графики превратилась в странный эротический танец с участием двух актеров. «Совсем не нелепое видео со съемок, записанное Келли Марсел, — написал Харди под роликом. — „Веном 1“, основы физического театра».

Вот как финальная схватка Венома и Райота выглядела в фильме.

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон). Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.