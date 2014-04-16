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«Джонни, ты?»: Российские пользователи заполонили Instagram Джонни Деппа

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17 апреля Джонни Депп завел себе первый аккаунт в соцсетях. Теперь у актера есть собственный Instagram. Первым делом он опубликовал видео, в котором обсудил обстановку в мире и призвал «не сдаваться перед адской монотонностью карантина». Вскоре в комментариях под постом начали появляться практически идентичные комментарии на русском, снова и снова повторяющие одну фразу: «*бушки-воробушки. Джонни, ты?»

Как выяснилось, флешмоб у Деппа организовал Гарик Харламов. Он опубликовал в Instagram призыв переходить в аккаунт голливудского актера, чтобы «поприветствовать его, как мы умеем».

Летом 2019 года подобным образом русскоязычные пользователи захватили Instagram певицы Леди Гага. В комментариях под постами обсуждали рецепты, гадали, делились объявлениями о купле-продаже, искали мужей. Вскоре подобное произошло и в аккаунте Деппа, где также появились комментарии вроде «Здесь гараж продают?» и «У Гаги не купили, может, тут купят? Продам лодочный мотор, за вопросами в личку».

После череды неудачных проектов карьера Деппа постепенно начинает приходить в себя. Критики и зрители на фестивалях достаточно тепло приняли его последние фильмы «В ожидании варваров» и «Минамата». Появились даже слухи, что актер может вернуться на экраны в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».

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