Продюсеры рассказали, какие проблемы ждут российское кино из-за коронавируса

Информагенство ТАСС организовало онлайн-конференцию, посвященную состоянию киноиндустрии в период коронавируса. В ней приняли участие глава «СТВ» Сергей Сельянов, гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин, глава «Профит» Игорь Толстунов, соучредитель Cosmos Studio Александр Акопов, председатель правления «Союзмультфильма» и глава киностудии им. Горького Юлиана Слащева и аналитик Олег Иванов.

Они рассказали, с какими проблемами столкнулся кинобизнес после вспышки коронавируса и что ждет отрасль в будущем. Мы выбрали из обсуждения самое главное, а также узнали, какие российские фильмы могут не выйти в прокат этим летом.

Первым делом речь зашла о финансовых убытках. По словам Сельянова, кинотеатры вряд ли заработают в июне-июле, учитывая растущую динамику вируса. Продюсер полагает, что затянувшийся простой обернется колоссальными убытками. Только в 2020-м индустрия может потерять порядка 75 млрд рублей, а за ближайшие три года эта цифра вырастет до 150 миллиардов.

Леонид Верещагин уточнил, что 25 млрд рублей в этом году не досчитаются только кинотеатры. Упадок проката приведет к тому, что кино будут менее охотно финансировать, чем раньше. По мнению продюсера, кинопроизводство потеряет в инвестициях 5—7 миллиардов.

Менее болезненно переносит кризис отрасль анимации, как минимум в ней возможен переход на удаленку. Слащева рассказала, что до карантина в «Союзмультфильме» работало 320 человек, которые сейчас трудятся дистанционно. «Аниматоры привыкли работать удаленно. <…> Пока не произошло ни одного сбоя в работе и задержек», — объяснила Слащева.

Тем не менее производство новых мультфильмов под вопросом. Слащева рассказала, что в мае киностудия имени М. Горького планировала запустить три новых проекта, но теперь их, по всей видимости, придется отложить. Другие потери связаны с отсрочками для арендаторов, которые снимают на киностудии свои телепрограммы: «По итогам марта мы потеряли 30% от выручки и прогнозируем минус 50—60% в ближайшее время».

Сокращение производства неизбежно приведет к безработице. Как отмечает Игорь Толстунов, ежегодно над фильмами и сериалами в России трудится около 600 творческих коллективов, и многие из них, за исключением штатных сотрудников, могут остаться без работы.

По прогнозам Олега Иванова, после кризиса в России временно перестанут снимать крупнобюджетное кино. Также он считает, что из-за страха перед вирусом зрители смогут вернуться в кинозалы не раньше конца этого года. А по возвращении аудитория будет избирательна в темах — например, люди вряд ли будут массово ходить на фильмы об эпидемиях, учитывая пережитый опыт.

Как обстоят дела с летними российскими релизами?

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», некоторые продюсеры не исключают выпуск отмененных фильмов сразу на онлайн-сервисах. В первую очередь это относится к картинам с невысоким бюджетом. В индустрии мнения о VOD-релизе разнятся: Гликман полагает, что «На острие» может выйти онлайн этой осенью или в следующем году, тогда как Владимир Артеменко, глава Megogo Distribution, надеется на выпуск своих проектов «Запретная зона», «Тень звезды» и «Смертельные иллюзии» в кино.

Источники: «Бюллетень кинопрокатчика», «ПрофиСинема»

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