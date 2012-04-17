Создателей сериала «Зулейха открывает глаза» призвали извиниться перед мусульманами

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов обратился к авторам сериала «Зулейха открывает глаза» с требованием принести извинения. По его словам, мусульман страны оскорбили «откровенная интимная встреча в мечети» и использование в проекте реальных представителей мусульманского духовенства в качестве имен репрессированных.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих, — объявил Крганов. — Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь».

«Я думаю, что в итоге те люди, которые допустили эту оплошность, должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед уважаемыми муфтиями за то, что это произошло», — заключил муфтий.

Согласно источнику, в сериале среди политзаключенных упоминаются такие реальные личности, как председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиль Гайнутдин, татарский богослов XIX века Шигабутдин Марджани.

Крганов направил обращение касательно сериала в адрес генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова. При этом он отметил, что его действия никак не связаны с политикой. Глава Духовного собрания уверен, что случившееся — «просто ошибка конкретных людей».

Ранее против сериала «Зулейха открывает глаза» выступили «Коммунисты России», которые обратились к руководству канала ВГТРК с требованием прекратить показ проекта. Они утверждают, что в сериале «недостоверно представлена значимая для развития нашего государства историческая эпоха 30-40-х годов XX века», а весь сюжет наполнен «злобной клеветой на советскую действительность».

Исполнительница главой роли Чулпан Хаматова рассказала, что после премьеры сериала ей начали приходить угрозы и оскорбления. Проект обвинили в искажении татарского быта и осквернении истории страны.

Режиссер сериала Егор Анашкин в ответ на критику призвал оппонентов «отпустить прошлое и продолжить жить настоящим» и напомнил, что это в первую очередь история о прощении и любви.

«Зулейха открывает глаза» — экранизация одноименного романа. Действие разворачивается в 1930 году. У главной героини, Зулейхи, убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Вместе с тридцатью ссыльными, среди которых неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, она оказывается в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: ТАСС

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