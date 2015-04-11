HBO Max выпустит сериалы по мотивам «Сияния» и «Темной Лиги Справедливости»

Стриминг-сервис HBO Max анонсировал три проекта, которые будут создаваться в сотрудничестве с компанией Дж. Дж. Абрамса Bad Robot. Это сериалы «Оверлук», «Duster» и «Тёмная Лига справедливости» по мотивам одноименной серии комиксов.

Действие «Оверлука» развернется во вселенной «Сияния» и сосредоточится на других историях, связанных с отелем из хоррора Стэнли Кубрика. Сериал вновь объединит Bad Robor, Warner Bros. Television и Стивена Кинга, работавших над теле-антологией «Касл-Рок».

«Темная лига справедливости» расскажет о команде необычных супергероев, защищающих мир от потусторонних и сверхъестественных угроз, с которыми не могут справиться Супермен и Бэтмен. В команду входят маг Джон Константин, демон Этриган, призрачный Мертвец, волшебница Затанна и Болотная Тварь. Позднее отряд возглавила Чудо-женщина.

Изначально Warner Bros. планировали полнометражный фильм по этой вселенной. В разное время к проекту присматривались Гильермо дель Торо и Даг Лайман, но до съемок дело так и не дошло.

Действие «Duster» развернется в 1970-е. Главным героем станет водитель, работающий на преступный синдикат. Сценаристами значатся сам Абрамс и Латойя Морган, работавшая над «Бесстыжими» и «Ходячими мертвецами».

Все три проекта разрабатываются в рамках сделки Warner Bros. и Bad Robot. До этого компании сотрудничали над сериалом «Мир Дикого Запада», а в будущем представят сай-фай «Полусвет» и фэнтези «Страна Лавкрафта».

Запуск HBO Max состоится в мае. Изначально продюсеры хотели приурочить к старту спецвыпуск «Друзей», однако съемки шоу отменили из-за коронавируса.

Источник: Variety

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