Сарик Андреасян готовит экранизацию «Евгения Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»

В интервью «Фильм Про» Сарик Андреасян рассказал, что снимет экранизацию поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин». Сейчас режиссер «Защитников» пишет сценарий адаптации с оглядкой на «Великого Гэтсби» База Лурмана.

«Хочу снять “Онегина”, сохранив эпоху, но при этом сделав его в современной манере, — говорит Андреасян. — Съёмка, музыка – все современное, но с сохранением эпохи. Мы сейчас пишем сценарий – очень медленно, скрупулезно, потому что там очень много нюансов. Это все-таки Пушкин».

«Мы ещё будем текст много тестировать, потому что не знаем, как люди отнесутся к тому, что мы в какой-то степени все равно интерпретируем Пушкина, переписываем. В “Онегине” нет диалогов, а люди же ведь должны разговаривать».

В то же время Андреасян надеется, что в его версии не будет радикальных отличий от первоисточника, а сам фильм не разочарует поклонников поэмы.

«Сейчас мы пытаемся найти баланс, чтобы фильм был и образовательным, то есть соответствовал тому, что мы читали в школе, и чтобы не оскорбить тех, кто любит это великое произведение. Немножко сложновато, но эту историю, ментальный код, знают все. Все её захотят увидеть. Это должно быть сделано настолько тонко, чтобы не вызвать хейта, чтобы не говорили, что опять на святое покушаются», — объяснил режиссер.

Новые подробности об экранизации появятся в следующем году. Тогда же Андреасян начнет поиски финансирования.

Следующим фильмом Андреасяна станет комедия «Гудбай, Америка». Премьера картины намечена на 23 апреля, но, по всей видимости, ее перенесут в связи закрытием кинотеатров.

Источник: Фильм Про

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