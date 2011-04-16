Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра на карантине

Джеймс Ганн продолжает рекомендовать фильмы своим подписчикам. На этот раз режиссер «Стражей Галактики» опубликовал в Twitter большую подборку боевиков для просмотра на карантине. Список вышел разнообразным: в нем нашлось место классике гонконгского кино («Наемный убийца»), мейнстриму 2010-х («Грань будущего», «Безумный Макс: Дорога ярости»), фестивальным хитам («71»), творчеству Квентина Тарантино («Убить Билла») и даже российскому кино («Ночной дозор»).
Полный список Ганна выглядит так:
- «Разборки в стиле кунг-фу»
- «Матрица»
- «Ультиматум Борна»
- «Крепкий орешек»
- «Грань будущего»
- «Объединённая зона безопасности»
- «Элитный отряд: Враг внутри»
- «Сочувствие госпоже Месть»
- «Миссия невыполнима: Последствия»
- «Детектив Буллитт»
- «На север через северо-запад»
- «Жёлтое море»
- «Рейд 2»
- «Герой»
- «Ночной дозор»
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
- «Заложница»
- «Героическое трио»
- «Французский связной»
- «Робокоп»
- «Наемный убийца»
- «Пьяный мастер 2»
- «Легенда»
- «Безумный Макс: Дорога ярости»
- «Убить Билла»
- «Злодейка»
- «Выжившая»
- «Адреналин»
- «Kingsman: Секретная служба»
- «Побег из Нью-Йорка»
- «Королевская битва»
- «Полный контакт»
- «Олдбой»
- «Шаровая молния»
- «Никита»
- «Леон»
- «Высшая сила»
- «Скорость»
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
- «71»
- «Расплата: Режиссерская версия»
- «Эквилибриум»
- «Джон Уик»
- «Враг государства №1»
- «Враг государства №1: Легенда»
- «Там, где гнездятся орлы»
- «Ангел мщения»
- «Зеленая змея»
- «Капитан Филлипс»
- «Семь самураев»
- «Гремящий гром»
- «Дикая банда»
- «V» значит Вендетта»
- «Братство волка»
В реплаях Ганн отметил, что при составлении списка не учитывал супергеройские фильмы и вестерны (если не считать «Дикую банду»). В противном случае он бы включил «Железного человека», «Логана», «Человек-паук: Через вселенные», обе части «Дэдпула», а также четыре фильма Серджио Леоне (видимо, речь о долларовой трилогии) и одну картину Клинта Иствуда.
Также режиссер пообещал в скором времени сделать подборку комедий и романтических фильмов. Ранее он поделился с подписчиками картинами о путешествиях во времени, а также сиквелами, которые, по его мнению, лучше оригинала.
Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.
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