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Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» и еще 50 боевиков для просмотра на карантине

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Джеймс Ганн продолжает рекомендовать фильмы своим подписчикам. На этот раз режиссер «Стражей Галактики» опубликовал в Twitter большую подборку боевиков для просмотра на карантине. Список вышел разнообразным: в нем нашлось место классике гонконгского кино («Наемный убийца»), мейнстриму 2010-х («Грань будущего», «Безумный Макс: Дорога ярости»), фестивальным хитам («71»), творчеству Квентина Тарантино («Убить Билла») и даже российскому кино («Ночной дозор»).

Полный список Ганна выглядит так:

В реплаях Ганн отметил, что при составлении списка не учитывал супергеройские фильмы и вестерны (если не считать «Дикую банду»). В противном случае он бы включил «Железного человека», «Логана», «Человек-паук: Через вселенные», обе части «Дэдпула», а также четыре фильма Серджио Леоне (видимо, речь о долларовой трилогии) и одну картину Клинта Иствуда.

Также режиссер пообещал в скором времени сделать подборку комедий и романтических фильмов. Ранее он поделился с подписчиками картинами о путешествиях во времени, а также сиквелами, которые, по его мнению, лучше оригинала.

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

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