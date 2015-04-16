Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

В интервью журналу Empire Даррен Аронофски рассказал, что в начале нулевых планировал снять собственный фильм о Бэтмене. Warner Bros. привлекла режиссера после успеха «Реквиема по мечте», однако до съемок дело так и не дошло.

Разногласия со студией возникли у Аронофски при выборе актера на роль Брюса Уэйна. Warner хотели, чтобы его сыграл Фредди Принц-младший, тогда как постановщик рассчитывал пригласить Хоакина Феникса, который в этом году получил «Оскар» за роль злодея Бэтмена — Джокера.

«Студия хотела на эту роль Фредди Принца-младшего, а я — Хоакина Феникса, — вспоминает Аронофски. — Помню, я подумал: "Ох, так мы готовим два разных фильма". Тогда были другие времена. "Бэтмен", над сценарием которого я работал, разительно отличался от фильма, который они в итоге сняли».

По словам Аронофски, его сценарий частично опирался на комикс «Бэтмен. Год первый», который позднее лег в основу первого фильма трилогии Кристофера Нолана. Кроме того, постановщик обсуждает проект с его автором Фрэнком Миллером.

«Это было круто, потому что я фанател от комикса. И встреча с ним вышла незабываемой, — продолжает режиссер. — Перед этим вышел "Бэтмен и Робин", ну где на костюме Бэтмена были соски, и я хотел покончить с ним и сделать что-то новое».

Аронофски также рассказал, что при написании сценария вдохновлялся фильмами «Жажда смерти», «Французский связной» и «Таксист». Последний во многом повлиял на «Джокера» с Фениксом в главной роли.

Следующий фильм о Бэтмене должен выйти в 2021 году, в нем супергероя играет Роберт Паттинсон. В новой версии не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого зрители увидят, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Публике покажут 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться с ролью, которую для себя выбрал.

Источник: Empire

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