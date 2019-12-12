Юрий Быков снимет для КиноПоиск HD многосерийный фильм «Ноль»

Режиссер «Сторожа» и «Майора» Юрий Быков разработает для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD несколько авторских проектов, одним из которых станет многосерийный фильм под рабочим названием «Ноль». Быков напишет сценарий совместно с Евгенией Богомяковой («Неизвестный», «Тайны и ложь») и займет режиссерское кресло проекта.

В центре сюжета — следователь полиции, отсидевший восемь лет по обвинению коррупции. Оставшись без друзей, семьи и карьеры, он оказывается на свободе совершенно один, никому не нужный. Единственный шанс начать новую жизнь — уговор с бывшим сокамерником. Некогда крупный бизнесмен, он предлагает за крупную сумму денег найти людей, которые 20 лет назад убили его сына. Следователь берется за дело и начинает складывать сложную картину из прошлого и настоящего.

«Этот фильм — о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых, — говорит о проекте Быков. — Это история о том, как изменилась наша страна за двадцать лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, о том, кем стали мы и куда мы идем»

«Авторские проекты — одно из приоритетных направлений для нашего онлайн-кинотеатра, — отметила Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — В прошлом году премьера триллера „Сторож“ Юрия Быкова состоялась одновременно в кинотеатрах и онлайн — эксклюзивно на КиноПоиск HD. И мы рады продолжить сотрудничество с талантливым автором, чьи картины любят и высоко оценивают наши подписчики».

Премьера многосерийного фильма «Ноль» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2021 году. Параллельно Юрий Быков разрабатывает для онлайн-кинотеатра еще несколько проектов.

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