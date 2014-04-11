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Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

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Netflix выложил в бесплатный доступ несколько документальных фильмов и сериалов из своего каталога. Начиная с 17 апреля их можно посмотреть на YouTube-канале сервиса. Решение Netflix связано с карантином, из-за которого многие школы временно закрылись, а ученики были отправлены на карантин. Таким образом сервис надеется поддержать образовательный процесс, который теперь проходит в дистанционном режиме.

Среди проектов, которыми поделился Netflix, есть сериал о природе «Наша планета», а также два обладателя «Оскара» — «Белые каски» и «Менструация. Конец приговора».

Полный список фильмов и сериалов, которые участвуют в акции:

На фоне пандемии COVID-19 похожие акции устраивают и другие стрим-сервисы. Так, Apple и Netflix отменили подписку на часть своих сериалов, а Lionsgate решила показать несколько своих фильмов на YouTube.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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