Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

Netflix выложил в бесплатный доступ несколько документальных фильмов и сериалов из своего каталога. Начиная с 17 апреля их можно посмотреть на YouTube-канале сервиса. Решение Netflix связано с карантином, из-за которого многие школы временно закрылись, а ученики были отправлены на карантин. Таким образом сервис надеется поддержать образовательный процесс, который теперь проходит в дистанционном режиме.
Среди проектов, которыми поделился Netflix, есть сериал о природе «Наша планета», а также два обладателя «Оскара» — «Белые каски» и «Менструация. Конец приговора».
Полный список фильмов и сериалов, которые участвуют в акции:
- «Наша планета»;
- «Разъяснения»;
- «В поисках кораллов»;
- «Абстракция: Искусство дизайна»;
- «Тринадцатая»;
- «Снести Большой дом»;
- «Менструация. Конец приговора»;
- «Дети»;
- «Белые каски»;
- «Сион».
На фоне пандемии COVID-19 похожие акции устраивают и другие стрим-сервисы. Так, Apple и Netflix отменили подписку на часть своих сериалов, а Lionsgate решила показать несколько своих фильмов на YouTube.
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