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Постановщик «Заражения» Стивен Содерберг поможет наладить американское кинопроизводство

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Гильдия режиссеров Америки (DGA) назначила Стивена Содерберга, постановщика «Заражения», главой комитета, отвечающего за возобновление кинопроизводства после окончания пандемии коронавируса. Комитет, куда войдут представители самых разных отраслей, под руководством Содерберга разработает программу по безопасному восстановлению работы.

«Мы часто слышим вопрос касательно того, когда мы сможет вернуться к работе и как мы можем быть уверены, что это безопасно, — говорится в заявлении президента гильдии Томаса Шламме и исполнительного руководителя Рассела Холландера. — Не волнуйтесь, мы об этом тоже много думали. И пока у нас нет ответа, когда производство может возобновиться, мы предпринимаем шаги, призванные обезопасить процесс, когда это случится».

Комитет будет сотрудничать с ведущими врачами-эпидемиологами и представителями других профсоюзов, чтобы создать подробное руководство по тому, как вернуться к работе без риска.

Шламме и Холландер добавили, что также создан комитет по сохранению кинотеатров. Он будет работать над тем, чтобы после окончания пандемии у режиссеров была возможность показать свои фильмы на большом экране.

На фоне пандемии коронавируса картина Содерберга «Заражение», рассказывающая о глобальном распространении смертельного вируса, стала особенно популярной. Зрительский интерес резко вырос, и ленту начали часто пересматривать, словно выискивая в сюжете инструкцию по выживанию.

Источник: Variety

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