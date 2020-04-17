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Больше спецэффектов и меньше массовки: Как изменится кинопроизводство после коронавируса

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После усиления пандемии киноотрасль переживает сильную встряску. Работа студий и кинотеатров частично прекратилась, поэтому многие сотрудники были уволены или потеряли часть зарплаты. Ближайший блокбастер, «Мулан», должен выйти в июле, но даже если динамика вируса пойдет на спад в ближайшее время, то восстановление все равно не пройдет бесследно.

Издание Deadline попыталось разобраться, как изменится кинопроизводство после коронавируса. Мы выбрали из материала самые главные прогнозы.

По самым оптимистичным прогнозам, съемочные площадки вновь заработают лишь в июле-августе. Как отмечает автор статьи, более реалистичный сценарий отсылает к сентябрю.

Когда бизнес частично оправится от пандемии, у продюсеров возникнут проблемы с компенсацией ущерба. Страховщики вряд ли станут покрывать убытки, поскольку Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил всех о новой волне эпидемии. Это значит, что COVID-19 признают выявленным риском, который не будут страховать.

На съемках фильма «Мулан»

В результате студии постараются снизить расходы, связанные со здоровьем актеров и съемочной группы. При найме на работу каждого обяжут дать согласие, что он осознает риски и что работодатель не несет за него ответственности в случае заражения COVID-19.

Перемены затронут и съемки. Перед допуском на площадку каждому нужно будет пройти быстрый тест на коронавирус, который займет около 15—20 минут. Также всем сотрудникам измерят температуру тела и отдельно напомнят правила гигиены. Ожидается, что этот процесс будет задерживать съемочную смену где-то на полтора часа. Исключениями могут стать те, кто уже переболел вирусом и выработал иммунитет (чтобы это проверить, нужно сдать тест на антитела).

На самой площадке максимально сократят контакты между людьми. Плотникам, которые возводят декорации, запретят передавать свои инструменты (молотки, пилы, отвертки) коллегам. У каждого будет личный набор. Кафетерии, к которым привыкли на студиях, также исчезнут. Общие тарелки с закусками заменят закрытыми контейнерами с основным рационом. В офисах больше не будет дверных ручек, к которым нужно прикасаться, поскольку в комнатах установят распашные двери.

На съемках фильма «Однажды в... Голливуде»

Отдельного внимания удостоятся актеры и режиссеры, особенно исполнители главных ролей. Всех, кто с ними тесно контактирует, обяжут постоянно носить перчатки и маски. Вероятно, у студий не будет проблем со съемками камерных сцен, где задействовано несколько актеров, однако эпизоды с большим количеством массовки несут риск заражения.

По этой причине натуру будут чаще заменять спецэффектами. Ключевые актеры будут сниматься в павильонах, а окружающие их объекты — люди, транспорт, здания, целые города — добавят уже с помощью спецэффектов.

Несмотря на спад эпидемии, съемки за рубежом вряд ли сочтут безопасными в первое время. В этом случае студии лишатся налоговых послаблений, которые покрывают часть бюджета фильма. Такие системы есть, например, в Венгрии, Канаде и Австралии.

Наконец, социальное дистанцирование может плавно перекочевать в кино. Сейчас продюсеры задаются вопросом, уместно ли показывать в сериале походы в людные места — например, семейный ужин в ресторане, — если зритель ограничен в передвижении.

Источник: Deadline

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